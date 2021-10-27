Эксперт: Между Путиным и Лукашенко может заискрить еще сильнее 27.10.2021, 10:54

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Фото: ТАСС

События развиваются по нарастающей.

Между официальными Москвой и Минском происходит настоящая «информационная война», пишет в статье на сайте naviny.online политический обозреватель Александр Класковский.

В частности, московская газета «Коммерсантъ» 14 октября сообщила, что «российско-белорусский интеграционный проект пока буксует: стороны могут не успеть подготовить все 28 союзных программ к утверждению президентами 4 ноября».

Далее: Путин, обманув ожидания белорусской стороны, не прилетел в Минск на саммиты СНГ и ЕАЭС, которые в итоге прошли 14‒15 октября по видеосвязи. Но, как кто-то сыронизировал, по видеосвязи кредиты не выдаются. Как считает политический обозреватель Валерий Карбалевич, российский президент отомстил таким образом за разгром «Комсомольской правды в Беларуси».

Тем временем на российских телеканалах стали снова покусывать Лукашенко, а его пропагандистская обслуга отметилась неполиткорректными ответными выпадами в сторону Владимира Путина.

На днях в интернет были слиты результаты закрытого опроса ВЦИОМ в Беларуси для российского МИДа. Известный белорусский социолог Геннадий Коршунов склоняется к тому, что исследование подлинное.

Так вот, его результаты, если коротко, абсолютно не в пользу Лукашенко и его окружения, разрушают миф о массовом сплочении нации вокруг вождя. Напротив, популярность альтернативных фигур намного выше. Убедительное большинство — против блокировок СМИ, за рыночные реформы, переговоры властей с оппозицией, переход к парламентской республике.

Мы видим, по крайней мере, желание Кремля напрячь, подразнить Лукашенко.

Кстати, не факт, что Путин и Лукашенко лично встретятся на заседании Высшего госсовета 4 ноября. Возможно, и само заседание перенесут. Во всяком случае, российская сторона высказывается насчет мероприятия все туманнее.

Во всяком случае, между союзниками уже искрит и может заискрить сильнее.

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