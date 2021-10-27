В Кремле запаниковали из-за использования Украиной турецких дронов на Донбассе 10 27.10.2021, 12:41

8,246

иллюстрационное фото

Песков заявил об «опасениях» российского руководства.

Поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к «дестабилизации ситуации» на линии соприкосновения. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«У нас особые, хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае подтверждаются наши опасения, что поставки подобных вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Мы видим, как только вооружения попадают в руки военных, они потенциально начинают применять в этом районе. Это приводит к дестабилизации», — сказал Песков.

Ранее, 26 октября, генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. По информации украинского генштаба, дроны были использованы уничтожения российской артиллерии, которая вела огонь близ села Гранитное под Донецком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».