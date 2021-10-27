В Кремле запаниковали из-за использования Украиной турецких дронов на Донбассе

В Кремле запаниковали из-за использования Украиной турецких дронов на Донбассе10
- 27.10.2021, 12:41
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Песков заявил об «опасениях» российского руководства.
Поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к «дестабилизации ситуации» на линии соприкосновения. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают «Известия».
«У нас особые, хорошие отношения с Турцией. Но в данном случае подтверждаются наши опасения, что поставки подобных вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Мы видим, как только вооружения попадают в руки военных, они потенциально начинают применять в этом районе. Это приводит к дестабилизации», — сказал Песков.
Ранее, 26 октября, генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. По информации украинского генштаба, дроны были использованы уничтожения российской артиллерии, которая вела огонь близ села Гранитное под Донецком.