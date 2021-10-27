Павел Латушко: Мы безусловно поддерживаем идею оставаться дома 1 27.10.2021, 20:01

1,390

Павел Латушко

Забастовка – мощный инструмент давления на режим.

Заявление лидера НАУ Павла Латушко в ответ на объявление забастовки Белорусским объединением рабочих:

– Подготовка забастовки – важный элемент ранее озвученных НАУ стратегических предложений. И мы поддерживаем забастовку, но именно подготовленную – как мощный инструмент давления на режим и победы над ним.

Также мы безусловно поддерживаем идею оставаться дома – в первую очередь, как способ защитить свое здоровье и жизнь.

В нынешней эпидемиологической ситуации важно, чтобы такая мотивация нашла отклик у белорусов, став одной из серьезных предпосылок для превращения самоизоляции в забастовку.

Одновременно мы продолжаем требовать у режима:

– ввести в стране локдаун и отменить все массовые мероприятия, как это делали все цивилизованные страны, а также Россия;

– показать реальную статистику по заболеваемости COVID-19 и смертности от вируса;

– открыть границы для белорусов, чтобы они получили доступ к европейским вакцинам;

– открыть доступ в Беларусь для гуманитарных миссий.

Также лидеры демократических сил Беларуси отправили письмо руководству ЕС, странам Евросоюза и руководству COVAX с призывом в срочном порядке оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз вакцин.

И мы будем требовать у режима принять эту помощь.

Со своей стороны, мы продолжаем работу по внешнему и внутреннему давлению на режим – с целью его ослабления и максимизации эффекта от будущей забастовки, - заявил Латушко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».