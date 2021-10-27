Диетолог назвала лучший низкокалорийный завтрак 1 27.10.2021, 20:32

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Этот завтрак – первоклассная еда для похудения.

Американская диетолог Лорен Манакер составила самый полезный и низкокалорийный завтрак с содержанием белка. Об этом пишет ТСН.

"Яйца являются классической пищей для завтрака неспроста: это диетический и питательный продукт, который предоставит вам естественный заряд полезных веществ", - отметила диетолог.

По ее словам, наибольшее количество питательных веществ содержится в белке. А одно яйцо обладает 70 калориями.

Также в яйцах есть витамины и минералы, которые укрепляют клетки. Они содержат хорошие жиры и шесть грамм белка, который восстанавливает и наращивает мышцы.

В яйцах нет сахара и углеводов. Поэтому они первоклассная еда для похудения.

А еще - они способствуют насыщению.

"Австралийское исследование 2020 года, где людям с лишним весом и ожирением давали один из двух завтраков: яйца и тосты или хлопья с молоком и апельсиновым соком, в течение двух дней с промежутком в неделю, подтверждает это. А вот те, кто завтракал преимущественно углеводами, уже мечтали о подкреплении", - подчеркнула Манакер.

Также она добавила, что это один из лучших источников веществ для здоровья мозга.

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