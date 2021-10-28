Мнение: В следующий раз вместо генпрокурора Кремль пришлет к Лукашенко санитаров 5 28.10.2021, 13:50

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На встрече Таракана с генпрокурором России что-то пошло не так.

Генпрокурор России сегодня в Минске выслушал стендап в стиле знаменитой записи про Ника и Майка. Получилось, как с Мишустиным. И выражение лица было такое же - «только не заржать», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Всерьез воспринимать бред синепалого шизоида о том, что в Польше появятся «Леопарды», чтобы давить нелегальных мигрантов, которых им подкидывает Минск, просто невозможно. Кстати, о степени «миролюбия» доведенных до отчаяния минской хунтой мигрантов можно судить по многочисленным кадрам уничтожения пограничной инфрастрактуры и даже ни в чем не виноватого микроавтобуса.

Да и приезжал-то Краснов с другими задачами.

1. Обсудить вопросы исполнения Минском запросов о правовой помощи. Беларусские «шведы» забили на это болт, кичливо хвастаясь тем, что российская сторона делает все, что пожелает Минск. Задерживает, выдает, вызывает на допросы и даже закрывает глаза на то, когда и белорусов и россиян в России хунта буквально крадет.

2. Поговорить о судьбе задержанных граждан России, которые помимо всего прочего ограничены в общении с консулами и адвокатами.

Однако что-то пошло не так.

В ответ Краснов услышал про те самые «Леопарды», с которыми должна воевать почему-то Россия. И то самое дело о геноциде белорусского народа, которое теперь простирается аж до Урала. Амбиции, однако.

И надо сказать, что с геноцидом - это в другое ведомство, в Следственный комитет под началом Бастрыкина. Там тоже занимаются расследованием подобных дел вместо того, чтобы заниматься реальными преступлениями и пытками, которые показал белорус Савельев, что уже стало поводом для кучи мемов.

Что же в сухом остатке? Как мы и прогнозировали, началась ядреная смесь лести и хамства по отношении к Кремлю. Во-первых, нужно найти тех, кто вбивает клин в интеграцию. Азверенку и бригаде с провинциального канала рекомендуем уйти в запой, дабы не попасть под раздачу. Во-вторых, Кремль втягивают в историю с вагнеровцами 2.0 - торговля заложниками в обмен на поддержку, теперь - финансовую.

Чем ответит Кремль после очередной встречи с альтернативной реальностью? Посмотрим, но в следующий раз вместо генпрокурора, вероятно, пришлет санитаров. Тут юриспруденция бессильна, да и медицина тоже. Синепал раз за разом пытается разыграть один и тот же сценарий (других предложить некому). Но дело в том, что в этой пьесе известен не только порядок выхода актеров, но и трагический для хунты финал.

P.S. Заметка на полях - странным образом визит совпал с «суицидом» в Витебском СИЗО. Совпадение?

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