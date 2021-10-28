Белорусский врач рассказал, как восстановиться после COVID-19 28.10.2021, 16:24

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Сколько времени потребуется на восстановление, зависит от тяжести заболевания.

Как восстановить легкие после тяжелой пневмонии и почему важно есть побольше белковой пищи? Рекомендации для nn.by дает врач интенсивной терапии Валерий Лыщик.

Валерий Лыщик являлся заведующим отделением анестезиологии и реанимации Гродненской университетской клиники. Сейчас он работает в польской ковидной больнице. В рекомендациях он опирается на свой опыт наблюдения за ковидом и лечения тяжелобольных.

Три недели в больнице — один-два месяца на восстановление

Сколько времени потребуется на восстановление, зависит от тяжести заболевания.

После непродолжительного из последствий бывает только астено-невротический синдром, когда чувствуешь разбитость, усталость, тревогу, проблемы со сном. Справиться с ним помогают время и позитивные эмоции.

Очень хорошо, если у человека есть возможность не сразу выходить на работу, а побыть 4-5 дней дома после выздоровления.

После же трех недель в больнице на восстановление может потребоваться один-два месяца.

«Вкусы и запахи пропадают обычно на две-три недели. Максимум — на полтора-два месяца. Но бывает, что вкусы или запахи остаются испорченными, это индивидуально», — говорит врач.

Как спасать легкие?

Больше всего при ковиде страдают легкие.

«Поскольку вирус новый, организм патологически на него реагирует. Ковид провоцирует выделение вазоактивных (воздействующих на сосуды) веществ, которые вызывают саморазрушение клеток, и они оседают в легких.

Лёгкие — это же сито: кровь, идущая в организме по большому кругу, насыщается там кислородом. И в соединительной ткани легких оседает много цитокинов, шлаков. На рентгеновском снимке они вызывают эффект матового стекла, а в жизни — дыхательную недостаточность. Кислород не хочет проникать из альвеол в кровь.

У пациентов после выписки остается проблема с легкими, потому что возникшие там повреждения не успевают рассосаться за две-три недели в больнице. Ковидная пневмония протекает не так, как бактериальная, которая лечится антибиотиками. Человек поправляется, у него сатурация хорошая, а на КТ картина может быть еще хуже, чем при поступлении в клинику.

Но эти изменения в легких обратимы. Это стереотип, что если человек тяжело переболел ковидом, у него будет дыхательная недостаточность до конца дней», — говорит Валерий Лыщик.

Спасением здесь будет прон-позиция — положение лёжа на животе. Ее рекомендуют во время болезни, и в процессе восстановления она тоже полезна. Ковид часто затрагивает задние нижние отделы легких, а когда человек лежит на животе, он может дышать глубже.

Физиотерапевты советуют также делать дыхательную гимнастику. Например, надувать шарики — это содействует циркуляции кислорода в легких. Из упражнений — диафрагмальное дыхание: на вдохе живот надуть, на выдохе максимально втянуть в себя.

В плюс будет также спелеотерапия (дыхание в микроклимате соляной пещеры). Тем же пациентам с бронхиальной астмой это помогает избежать обострений и улучшить качество жизни.

Почему может ухудшаться память и как избежать сосудистых осложнений

Комплекс физических упражнений лучше подбирать с врачом — комплекс должен быть составлен под организм человека и его реакцию на нагрузки.

«Ковид оказывает большую нагрузку на организм. Всё работает в режиме затухания. Поэтому физические усилия для восстановления полезны, но нагрузку нужно повышать постепенно.

Нельзя форсировать процесс. Упражнения должны стимулировать организм, а не вгонять в усталость», — делится доктор.

Для легких полезным будет массаж грудной клетки. Иногда на период реабилитации рекомендуют общий массаж, например пациентам, у которых болят суставы.

У пациентов на фоне недостатка кислорода может страдать центральная нервная система. Начинает ухудшаться память, снижается внимание, скорость мышления. Чтобы снизить риск таких проявлений, советуют разгадывать кроссворды, ребусы.

После тяжелого ковида бывают сосудистые осложнения, поэтому важна профилактика тромбов.

«Пациентов с хроническими заболеваниями мы опасались отпускать из больницы без антикоагулянтов. Как правило, назначаем их в таблетках на два-три месяца, чтобы предотвратить образование тромбов, которые могут вызвать инфаркт миокарда или инсульт», — объясняет медик.

Питание и витамины

Что касается питания, то человеку советуют употреблять много белка — на 50% больше, чем до болезни. Белок нужен для синтеза антител. Нужно также пить побольше жидкости.

«Витамины обычно пьют для профилактики. По наблюдениям, пациенты с недостатком витамина D тяжелее переносят ковид. Необходим цинк — микроэлемент, который участвует в иммунитете. Чтобы восстановиться после болезни, можно принимать мультивитамины. Это комплекс витаминов В1, В2, В6, В12, D, С, Е и A», — рассказывает Валерий Лыщик.

Когда есть необходимость в дополнительных анализах

Нужно ли после больницы сдавать анализы ежемесячно? По словам врача, контролировать следует только проблемные моменты — например, как противовирусные препараты сказались на печени. Если при выписке у пациента все было в порядке, такой необходимости нет.

«Рекомендуется делать через три месяца после болезни КТ. Что мы хотим увидеть? Все ли повреждения рассосались, или нет. Но врач не назначит лекарств, которые ускорят процесс. Здесь просто нужно время. По моему мнению, если человек восстановился, хорошо чувствует себя и нет подозрений, что возникли новые проблемы, в дополнительном КТ нет смысла. Это лишнее облучение, 20—30 рентгеновских снимков.

Но если человек спустя месяц-два не может восстановиться, осталась дыхательная недостаточность, то есть смысл в дополнительных обследованиях. Можно сделать функциональные легочные пробы (спирометрию) и посмотреть, какой объем воздуха вдыхается с нагрузкой и без, какая сатурация».

Вакцинироваться от ковида можно через месяц после болезни, когда организм успеет восстановиться.

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