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На польско-белорусской границе произошел взрыв

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  • 28.10.2021, 18:49
  • 17,006
На польско-белорусской границе произошел взрыв

Один человек был ранен.

На погранпереходе в Кузнице на границе с Беларусью произошел взрыв в канализации здания техосмотра, сообщает портал Remiza.pl.

Автомобиль внутри загорелся. Один человек был ранен.

Как сообщил порталу Onet представитель Государственной противопожарной службы Сокольского повята, на переходе в Кузнице производилось тушение пожара. Подробности он не озвучил.

«Сейчас действует чрезвычайное, поэтому комментировать данную ситуацию может только погранслужба», — сказал он.

Сами пограничники ее комментируют очень сдержанно. Пресс-секретарь Подляского пограничного отдела в Белостоке Катажина Зданович сообщила, что взрыв произошел в здании Таможенной службы, и просит журналистов обращаться туда.

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