Кибер-партизаны: Взлом МВД стал одной из самых сложных наших операций 3 29.10.2021, 9:42

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Готовятся новые операции.

Телеграм-канал Papera опубликовал интервью с белорусскими кибер-партизанами:

– Как вы оцениваете сложность взломов, сделанных в рамках операции "Жара"? Приходилось ли физически проникать на защищенные объекты для установки аппаратных бэкдоров, или же защита была настолько плохой, что и этого не понадобилось?

– Взлом МВД является одной из самых сложных наших операций. Она реально многоступенчатая и заняла много времени. Наша цель была не только пробраться внутрь но и выкачать терабайты информации незаметно.

– Сливы телефонных разговоров силовиков появляются постепенно. Скорее всего это связано с ограниченным ресурсом вашей команды по изучению слитой информации. Набираете ли вы волонтеров для изучения звонков, и когда, по вашим планам, удастся все прослушать?

– Мы постоянно набираем новых волонтеров но это длительный процесс. Очень сложно доверять новым людям, особенно когда есть шанс утечки личных данных мирных граждан. Мы сотрудничаем с байпол по обработке прослушки и они выпускают свои расследования. Важно понять что речь идет о миллионах аудио записей, для обработки такого количество записей нужны сотни людей.. и даже тогда это вполне может занять целый год.

– Позволяют ли слитые базы МВД оценить объем оттока кадров из системы с лета 2020? Быть может, вы можете предоставить какую-то статистику?

– Мы пока еще не пытались вычислить объем оттока кадров из МВД. Хорошая идея, проверим можно ли это сделать с помощью наших баз.

– Как вы оцениваете уровень безопасности популярных мессенджеров? Про Telegram все и так уже широко известно, хотелось бы узнать, как обстоят дела с безопасностью в Viber, WhatsApp? Можете ли вы дать рекомендации о том, какими мессенджерами абсолютно точно не стоит пользоваться? Используете ли вы сами что-то более экзотическое – Signal, Tox?

– Мы не используем Viber или Whatsapp для нашей деятельности от слова совсем. Они недостаточно безопасны для нас. Ими можно пользоваться для общения с мамой или о котиках, но не более того. Мы пользуемся иногда и другими мессенджерами, которые как правило зашифрованы P2P и желательно чтобы их исходники были в открытом доступе.

– Удается ли собирать какую-то новую информацию о взрыве в метро в 2011? Есть ли шансы раскрыть это дело окончательно? Есть ли у вас каналы слива информации, позволяющие предотвращать подобные инциденты в будущем?

– Есть шансы раскрыть дело взрыва метро в 2011-ом, но пока еще рано это обсуждать. Как только будет у нас достаточно надежной информации, мы ее обнародуем.

Сегодня намного сложнее скрыть провокации режима чем в 2011-ом. Цифровые следы остаются везде. А также тогда не было Кибер-партизан и можно было рассчитывать на то, что такую громкую и сложную операцию можно скрыть. Наши взломы прослушки МВД показали режиму и всем силовикам, что в итоге все преступления и ложь будут выявлены. Никто не уйдет от ответственности.

– Планируете ли вы использовать продвинутый софт распознавания лиц для дальнейшего деанона карателей? Ведь у вас теперь есть база паспортных фотографий для мэтчинга. Софт от NTechLabs, к примеру, достаточно крут, чтобы распознавать даже частично скрытые лица.

– Да, планируем, но это займет еще некоторое время. Следите за новостями на нашем канале.

– Планируете ли вы какие-либо меры для предотвращения бегства или для розыска беглых карателей в случае краха режима? Деанон - это круто, но от него не будет пользы, если каратели начнут беспрепятственно бежать из страны.

– Бегство им не поможет, у нас есть все их данные и найти их можно будет в любой стране. В решающий момент будут приняты меры для предотвращения побегов преступников из страны но это не основная наша цель. Более того, при наличии коридора побега повышается шанс того, что слабовики сдадутся и покинут "поле боя".

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