Стачком — шахтерам «Беларуськалия» и работникам БЖД: Берегите себя, оставайтесь дома 29.10.2021, 12:26

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Умный человек поймет, что нужно делать.

Стачком ОАО «Беларуськалия» обратился к солигорским шахтерам и Белорусской железной дороги:

— ОПГ гражданина Лукашенко через своего ставленника Головатого продолжает свои схематозы.

Как считаете, работники, будем и дальше покрывать банду и помогать бандитам с контрабандными схемами?

Будем и дальше пособствовать режиму? Без вашего участия они не смогут сделать НИЧЕГО!

Как и без вашего покорного, молчаливого труда и согласия. Помните - все в ваших руках!

Ни кто не может вас заставить делать то, что что вы не должны, что не прописано в вашей должностной инструкции.

Все уговоры и запугивания противозаконны. А помогая совершать подобного рода действия вы сами становитесь соучастниками преступных схем.

Генеральный директор и его помощники в лице директоров площадок, замешаны в преступлениях по уши и тянут весь коллектив за собой, чтобы потом иметь оправдание, чтоб потом со скамьи подсудимых говорить, что все были согласны на то, чему сейчас они потворствуют.

А за такие действия обязательно в скором времени будет расплата, причем не самая легкая! И не верьте их обещаниям, что скоро будет лучше или все наладится.

Умный человек уже сейчас поймет, что по-прежнему уже никогда не будет. В одну реку не войти дважды!

Берегите себя, оставайтесь дома.

Стачке быть!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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