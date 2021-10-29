Названы главные темы европейского турне Байдена 9 29.10.2021, 13:10

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США продемонстрирует силу американской дипломатии.

Президент США Джо Байден продемонстрирует силу американской дипломатии в рамках турне, включающего встречу двадцатки самых богатых стран мира и крупный климатический саммит с высокими ставками и далеко идущими последствиями, сообщает «Голос Америки».

Байден примет участие в саммите «Большой двадцатки» в Риме, который пройдет 30-31 октября. Лидеры стран G20 обсудят пандемию, изменение климата и вопросы мировой экономики.

Затем он отправится на двухдневную конференцию ООН по климату COP26 в шотландском городе Глазго, которая начнется 1 ноября.

Но сначала президент встретится с папой римским Франциском – главой Католической церкви, последователем которой является сам Байден.

Как рассказал журналистам советник по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден возьмет на себе лидирующую роль на форумах, где не будут присутствовать лично ни председатель КНР Си Цзиньпин, ни президент России Владимир Путин.

«Там будут представлены США и Европа, и они продемонстрируют энергичный и сплоченный подход как на саммите «Большой двадцатки», так и на конференции COP26, определяя повестку дня», – сказал Салливан.

Это будет непросто для Байдена, которому необходимо восстановить доверие к США после беспорядочного вывода войск из Афганистана и разлада с Парижем из-за сделки по атомным подводным лодкам с Австралией, которая лишила Францию многомиллиардного контракта.

В Риме одной из центральных тем станет реализация более агрессивных мер по борьбе с изменением климата.

На «Большую двадцатку», в которую входят 19 крупнейших экономик и Европейский союз, приходится две трети населения мира, 80 процентов мирового ВВП и около 75 процентов выбросов парниковых газов.

Ожидается, что страны поставят дополнительные цели по сокращению выбросов, чтобы выполнить обязательства, взятые в рамках Парижского климатического соглашения от 2015 года, которое направлено на сдерживание глобального потепления в пределах 2 градусов по Цельсию, а в идеале до 1,5 градусов по Цельсию.

Для достижения этой цели к 2030 году необходимо сократить объем выбросов в мире в два раза, а примерно к середине века достичь нулевого уровня.

Ожидается, что Байден сделает особый упор на обещание США сократить выбросы на 50–52 процента к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

При этом неясно, сможет ли он реализовать свою климатическую повестку, поскольку его предложения по расходам на инфраструктуру и социальные программы пока не приняты Конгрессом.

«Инвестиций пока нет. Нельзя рассчитывать на решение этих проблем без инвестиций», – отметил научный сотрудник Международного института стратегических исследований Аарон Коннелли.

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