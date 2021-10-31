«Ник и Майк»: Пример МТЗ показывает, что лояльность совсем не гарантирует безопасности 31.10.2021, 17:32

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При хунте ни у кого нет перспектив.

Ситуация на МТЗ демонстрирует несколько вещей. Недостача на заводе сформировалась не за один год. Отсюда телеграм-канал «Ник и Майк» сделал несколько выводов:

1. Крадут давно и непрерывно. Кто-то крадет, а кто-то фальсифицирует документы, которые передаются дальше в качестве статистики и отчетности.

2. Всем известно, что крадут давно и непрерывно, но до некоторого момента на это закрываются глаза, потому что задача рисовать красивую статистику и картинку.

3. Практика, описанная в пунктах 1 и 2 становится «нормальной» - крали же до тебя - и ты кради. И за это ничего не будет.

4. В один «прекрасный» день все может поменяться, когда приходит задача - нарыть коррупцию и «разобраться, как попало». В итоге «нормальная» работа представляет собой вариант «русской рулетки». Неизвестно, когда стрельнет, но стрельнет обязательно. Даже если лично Петров ничего не крал, то он покрывал Иванова, который был до него. И это тоже состав. Очень удобная схема.

Причем эта схема в равной степени применима к медицине. Через пару месяцев, окажется, что Пиневич-Менгеле фальсифицировал статистику по Covid-19 и пойдет по этапу со всей лояльной вертикалью. Или в сельском хозяйстве - кто-то же конкретный скрывает падеж скота и неудовлетворительное качество кукурузы и льна-долгунца.

Красть - это принцип системы. Именно поэтому из нее сложно выйти, потому что на тебя могут повесить все то, что было до тебя. Именно поэтому она обречена - в ней нет в реальности того, что «на бумаге». Это классика - «все уже украдено до вас».

В критические моменты классовая борьба усиливается, потому что очень нужны деньги. Поэтому чем дальше, тем больше дел а-ля Миоры, МТЗ и иже с ними будет появляться. «Экстремистами» сыт не будешь. Нужны именно экономические.

Основной закон хунты - ей нужно жрать. И все равно это свои или чужие. Даже высочайшая степень лояльности не гарантирует безопасности. Защищена только семья, которая уместится в «Боинг». Все остальные - шестерки, которыми можно пожертвовать.

В рамках хунты ни у кого нет перспектив. А значит, остаться дома 1 ноября – хороший вариант сказать первое «Нет!» режиму, который пытается замазать всех вокруг, чтобы ночь простоять да день продержаться. Пример МТЗ показывает, что отсидеться не удастся никому. Сейчас по всей стране пронеслась волна задержаний тех, кто работает с мясопереработкой.

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