«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство

«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство9
- 5.10.2021, 22:24
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«Борьба» за своего сотрудника закончилась?
Издание «Комсомольская правда» закроет белорусскую редакцию. Официальное сообщение редколлегии появилось на сайте издания.
Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС», — говорится в сообщении.
Всем сотрудникам белорусской редакции будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях «КП».