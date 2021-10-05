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«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство

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  • 5.10.2021, 22:24
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«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство

«Борьба» за своего сотрудника закончилась?

Издание «Комсомольская правда» закроет белорусскую редакцию. Официальное сообщение редколлегии появилось на сайте издания.

Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС», — говорится в сообщении.

Всем сотрудникам белорусской редакции будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях «КП».

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