Всемирный банк: Экономика Беларуси вступает в рецессию 6.10.2021, 11:36

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Озвучен прогноз на ближайшие три года.

Всемирный банк обновил прогноз по белорусской экономике на ближайшие 3 года. На 2022-й его резко ухудшили, ожидается рецессия. Об этом говорится в обзоре экономик стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Организация прогнозирует в нынешнем году рост ВВП Беларуси на 1,2%. В предыдущем обзоре, который выпускали весной, эксперты ожидали падение в 2,2%.

Однако прогноз на 2022 год по экономике Беларуси Всемирный банк заметно ухудшил — с роста в 1,9% до падения на 2,8%. Среди причин — влияние секторальных экономических санкций. В 2023 году ожидается рост белорусской экономики в 2,3%.

«Внешние факторы продолжают определять траекторию роста экономики Беларуси, поскольку резкое улучшение внешнего спроса и резкое повышение цен на сырьевые товары в 2021 году помогли временно преодолеть спад, вызванный пандемией 2020 года», — отмечают эксперты Всемирного банка.

По их мнению, рост ВВП также поддерживался отсутствием карантина при пандемии, а также директивного кредитования.

Во Всемирном банке уточняют, что перспективы экономики Беларуси зависят от возможностей рефинансирования из-за значительного количества государственных

выплаты долга (2,4 миллиардов долларов в 2022 году и 3,3 миллиардов долларов в 2023 году). «Выпуск облигаций на российские рынки — один из вариантов, так как

доступ на финансовые рынки ЕС ограничен санкциями», — отмечают эксперты.

Аналитики также уточняют, что одна из основных задач — приспособиться к секторальным экономическим санкциям против Беларуси, чтобы не просел товарный экспорт.

«Производственные цепочки также могут быть затронуты, поскольку зарубежные производители комплектующих могут ограничить свои поставки, заставив белорусских производителей искать заменители, — полагают эксперты Всемирного банка. — Поскольку структурные экономические недостатки остаются без внимания, среднесрочное восстановление становится зависимым от внешней среды. В то время как предприятия сохраняют осторожный оптимизм, домашние хозяйства демонстрируют более высокие инфляционные ожидания и продолжить вывод валютных средств из банковской системы».

Самый высокий показатель экономического роста в регионе по итогам года ВБ прочит Черногории (+10,8%), самый низкий — Беларуси (+1,2%). На 8,5% вырастет экономика Турции, на 4,3% — России, на 3,8% — Украины, на 3,5% — Казахстана.

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