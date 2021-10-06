Журналисты сравнили цены на «закатки» с покупкой в магазине 6.10.2021, 13:24

1,122

Что выгоднее?

Вместе с семьей пенсионеров-дачников журналистка myfin.by Мария Санькоподсчитывает затраты денег и времени и сравнивает, стоит ли оно того.

Для показательного соревнования магазинных и домашних заготовок выбрали три вида консервации – огурцы, помидоры и грибы.

12 трехлитровых банок огурцов и дача в десяти минутах

Огурцы свекр журналистки выращивал на дачном участке в десяти минутах езды от их многоэтажки. 6 пачек семян по 66 копеек – вот что понадобилось для начала. Из выросших огурчиков на закатки ушла половина – 3 пачки (1 рубль 98 копеек).

Три месяца свекр ухаживал за грядками, приезжая на дачу на своем автомобиле пять дней в неделю. 92 бензин за 60 дней поездок туда и обратно обошелся ему в объем 27 литров, что равно примерно 51 рублю.

Каждую поездку он поливал огуречную грядку двумя ведрами воды примерно по 10 литров каждое. Итого 20 литров ежедневно в течение 60 дней. 1 200 литров холодной воды обошлись за летний период в 1 рубль 20 копеек.

Чтобы уделить необходимое внимание грядке – подправить подвязку, полить, подрыхлить, а с появлением первых огурчиков и собрать урожай – свекру требовалось около 60 минут в день. Добавляем время на дорогу по 10 минут в один конец и получаем 80 минут в день. За 60 дней на выращивание и сбор огурцов ушло 4 800 минут. Это 80 часов или больше 3 суток.

Из выросших огурцов на закатки свекровь отвела половину. Получилось 12 трехлитровых банок. Вот что для этого потребовалось:

Банки. У свекрови их большой запас, их средняя цена в местных «Товарах для дома» – 2 рубля 80 копеек. Умножаем на 12, выходит 33 рубля 60 копеек.

Крышки для консервации. Поштучно купить не получится – берется, как правило, упаковка из 50 штук за 3 рубля 40 копеек.

Закаточная машинка – в среднем стоит порядка 20 рублей.

Ингредиенты по рецепту свекрови самые простые:

36 литров воды

1 800 грамм сахара

1 440 грамм соли

бутылка уксуса.

Общая сумма, учитывая расход холодной воды, составила 5 рублей 84 копейки. Стерилизация банок потребовала 2 куба газа – 1 рубль в летний период. Процесс консервации свекровь проводила в середине августа, когда световой день еще был длинным и электроэнергия задействована не была. На закатку 12 банок с огурцами ушло 10 часов.

Затраты на 12 трехлитровых банок огурцов – 118 рублей 2 копейки и 90 часов. Так одна банка будет стоить 9 рублей 85 копеек.

Можно учесть, что у хозяек, привыкших делать закатки регулярно, имеется и своя тара, и закаточная машинка.

8 баночек помидоров с рынка

Помидоры в этом году свекры не сажали. Но 8 трехлитровых баночек решили закатать, закупившись помидорами на рынке. Подсчитаем, сколько стоят закаточки, если не иметь огорода.

На поездку до рынка и обратно потребовалось 0,72 литра 92 бензина – 1 рубль 44 копейки. На 8 кг помидоров ушло 8 рублей.

Было решено использовать трехлитровые банки – это 22 рубля 40 копеек. Крышки использовались из той же упаковки на 50 штук, закаточная машинка у нас уже была.

Ингредиенты на 8 трехлитровых банок следующие:

250 мл уксуса,

560 грамм сахара,

480 грамм соли

3 головки чеснока

8 литров холодной воды.

Стоимость ингредиентов, учитывая, что уксус, сахар и соль покупаются в целых упаковках – 7 рублей 50 копеек.

На стерилизацию посуды ушло 1,8 куба газа, что составило 90 копеек. Электроэнергия задействована не была. Поездка на рынок и процесс консервации заняли около 4,5 часов.

Выходит, что стоимость 8 трехлитровых банок с помидорами – 63 рубля 64 копейки и 4,5 часа времени. А одной банки ― 14 рублей 75 копеек.

7 пол-литровых баночек с белыми грибами

За белыми грибами свекры ездят за город – на проверенное место. В этом году получилось 68 грибов – это 7 пол-литровых баночек.

На поездку до леса и обратно ушло 1,2 литра 92 бензина, то есть 2 рубля 40 копеек.

Стоимость одной пол-литровой банки в государственном хозяйственном магазине – 69 копеек. Понадобилось 7, а значит – 4 рубля 83 копейки. Крышки, в составе всей упаковки – 3 рубля 40 копеек. И не забываем про закаточную машинку.

Ингредиенты:

10 грамм соли

несколько горошинок душистого перца

70 мл уксуса

4 литра воды

Все вместе составляет 2 рубля 80 копеек с учетом новых упаковок соли, перца и уксуса.

Газа на процесс варки и стерилизации ушло целых 3 куба, то есть 1 рубль 50 копеек. Электроэнергия, опять же, не использовалась. Съездить за грибами, помыть, перебрать нарезать, отварить, закатать – около 5 часов.

Итого на 7 пол-литровых баночек белых грибов ушло 34 рубля 93 копейки и 5 часов времени. Одна баночка с грибами обошлась в 4 рубля 99 копеек.

Подводим итог

В сетевых супермаркетах нижняя стоимость огуречных закаток – 3 рубля 40 копеек, при объеме 0,7 литра. Самые большие, которые удалось найти в таком супермаркете в Речице, объемом 1 литр при цене 5 рублей 19 копеек.

Делим стоимость домашней трехлитровой закатки на три для справедливого сравнения. Выходит, дома дешевле – 3 рубля 28 копеек за литр.

Нижнюю стоимость маринованных томатов я нашла также в сетевом супермаркете в таре объемом 0,7 литра – 2 рубля 75 копеек. Делим стоимость домашней трехлитровой закатки на три, получаем 4 рубля 91 копейку. Вычитаем 30 %, чтобы соответствовать магазинному объему, получаем 3 рубля 44 копейки. Опять же, домашние маринованные томаты дешевле.

Ассортимент маринованных грибов в продуктовых магазинах представлен в основном шампиньонами. Пол-литровая баночка шампиньонов в известной сети стоит 4 рубля 99 копеек. Эта сумма точно совпадает со стоимостью домашней поллитровой закаточки с белыми грибами. Какие из этих грибов вкуснее – решать вам.

Итак, результат домашнего заготавливания действительно дешевле магазинного аналога. Если не считать затраты времени. Исходя из среднего заработка по Беларуси, 90 часов на возделывание грядки и закатку одного вида овощей равносильны потере 823 рублей 5 копеек.

«Да, закатка огурцов – это долго, но так я знаю, что кушают мои близкие, и экономлю семейный бюджет», – подытожила свекровь. А свекр ответил, что занятие грядками, как и поход за грибами, для него равносильны медитации: «Нет лучше способа упорядочить мысли, чем борьба с сорняками или лесная прогулка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».