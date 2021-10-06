Премьер-министр Украины: Средняя зарплата в нашей стране уже выше $500

Премьер-министр Украины: Средняя зарплата в нашей стране уже выше $5006
- 6.10.2021, 16:30
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Это абсолютный рекорд.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью lb.ua, которое вышло 5 октября, заявил, что размер средней заработной платы в стране сейчас на рекордном уровне.
"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $500 (согласно сегодняшнему курсу Нацбанка, это 13 210 грн. – прим.). Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $800–900, а минимальную – на уровне $700", – сказал он.
О размере зарплаты премьер говорил в контексте беседы о том, что украинцы уезжают за границу на заработки.
"В последнее время мы видим, что тренд относительно выезда людей на заработки за границу начинает меняться. Свою роль здесь сыграли и пандемия, и рост спроса на квалифицированную рабочую силу в Украине, и отдельные экономические и социальные программы, которые стимулируют людей возвращаться", – отметил Шмыгаль.