Банки Беларуси несут огромные потери 2 7.10.2021, 8:27

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Денег населения в пассивах – все меньше.

Пассивы банковской системы – это совокупная ресурсная база банков страны, из которой они черпают средства для своей деятельности, в том числе для выполнения своей главной функции – кредитования.

Поэтому возможности банка определяются размером его пассивов: чем они больше – тем мощнее банк. Хотя одновременно с ростом пассивов у банка повышаются и обязательства перед своими клиентами и кредиторами, пишет «Инфобанк».

Ведь пассивы – это не только «свои деньги» (собственный капитал), но в первую очередь капитал заемный, «чужие деньги» – деньги юридических и физических лиц отечественной и зарубежной юрисдикции, в национальной и иностранной валюте на депозите в банке.

А также заемные средства – как из-за рубежа (кредиты любых банков и финансирование своими материнскими банками), так и заимствование изнутри страны – межбанковскими кредитами или рефинансированием Национальным банком.

В структуре пассивов банковской системы Беларуси наибольший удельный вес заемных и «чужих» денег – менее 85%. Собственного же капитала – только седьмая часть, в которой, к тому же, тоже есть деньги нерезидентов в виде вклада в уставный фонд банков.

Больше всего в пассивах банков Беларуси – средств субъектов хозяйствования и средств населения на депозитах: в сумме они составляют более половины всей ресурсной базы.

Значимую долю пассивов занимают средства нерезидентов – как в виде размещенных в белорусских банках депозитов, так и выданных белорусским банкам денег взаймы.

Как изменились пассивы банковской системы Беларуси за время кризисов 2020-21 гг.

Ковид-пандемия, начавшаяся весной 2020 года, требовала принятия жестких карантинных мер, что вызвало глубокий экономический кризис во всем мире, затронувший и Беларусь.

А в самой Беларуси в августе того же года начался политический кризис, продолжающийся по сей день, только в другой форме, и вызвавший сильнейший внешнеполитический и уже внешнеэкономический кризис.

Все это сопровождалось девальвациями белорусского рубля и последующими частичными его восстановлениями, но главное – снижением доверия населения к банковской системе, результатом чего стал вынос денег из депозитов физических лиц.

Это непосредственно сказалось на структуре пассивов банковской системы Беларуси: доля денег населения в них серьезно сократилась. При том, что всех остальных видов пассивов – стало больше в объеме.

Наибольший абсолютный, в BYN-рублях, прирост за прошедшие после 2019-го 20 месяцев – по статье «средства субъектов хозяйствования».

Наибольший относительный, в процентах, прирост суммарных пассивов банков Беларуси – по статье «средства Национального банка»: на начало 2020 года банковских обязательств перед Нацбанком было совсем мало, но в августе 2020 года Нацбанк «влил» много денег.

Сокращение объема средств физических лиц привело к очень существенному падению их удельного веса в пассивах.

Если в конце 2019-го доля денег населения в пассивах банковской системы Беларуси была 32,4%, то в конце августа 2021-го – уже только 23,2%: на 9,2 процентных пункта меньше.

Теперь доля средств субъектов хозяйствования в банковских пассивах Беларуси больше, чем средств физических лиц. Превышение произошло в ноябре 2020-го, впервые за 8 лет.

Удельный вес средств субъектов хозяйствования на конец августа 2021-го – рекордный. А наибольшая доля денег населения была 2018-м, рекордная – 34,1% – в середине того года.

Теперь удельный вес средств физических лиц в пассивах банковской системы Беларуси – такой, каким был еще 9 лет назад – в середине 2012-го.

Сильное падение объема денег населения и снижение их значения для банков ниже, чем денег субъектов хозяйствования – главное структурное изменение в пассивах банковской системы Беларуси после 2019 года.

Динамика пассивов банковской системы Беларуси

На конец августа 2021-го сумма пассивов банковской системы Беларуси – 91,338 млрд BYN.

Рекордный объем пассивов в BYN-рублевом эквиваленте – 92,678 млрд BYN – был в конце января этого года.

Структурные изменения в суммарных пассивах банков Беларуси – на диаграмме.

В долларовом эквиваленте сумма пассивов банковской системы Беларуси сейчас меньше, чем в конце 2019-го (тогда был 5-летний пик этого показателя):

по состоянию на конец декабря 2019 года – $37,20 млрд экв.

по состоянию на конец августа 2021 года – $36,45 млрд экв.

При том, что исторический максимум был аж 10 лет назад – в 2011 году перед тогдашней девальвацией BYN-рубля – $44,75 млрд,

А более поздний преддевальвационный пик – в конце 2014-го – $42,89 млрд, после чего и произошло падение до сегодняшнего уровня 33-37 $млрд.

То есть реальные финансовые возможности банковской системы Беларуси сейчас – такие же, как и 6 лет назад.

Но сегодняшний объем пассивов в $-эквиваленте – уже наибольший с января 2020-го, и до пикового значения конца 2019-го осталось немного, если не будет слабеть BYN-рубль.

Ведь почти половина суммарных банковских пассивов в Беларуси – BYN-рублевые, и их $-эквивалент может снизиться при ослаблении BYN-рубля к доллару (хотя в BYN-эквиваленте сумма пассивов в этом случае увеличится).

На конец августа 2021 года:

пассивов в белорусских рублях – на $18,04 млрд в $-эквиваленте

пассивов в иностранной валюте – на $18,41 млрд в $-эквиваленте.

А в конце 2019 года было:

пассивов в белорусских рублях – на $18,44 млрд в $-эквиваленте

пассивов в иностранной валюте – на $18,76 млрд в $-эквиваленте.

Больше всего BYN-рублевых пассивов в $-эквиваленте было перед девальвацией 2011 года – на $30,53 млрд экв.

А рекордная сумма валютных пассивов зафиксирована в ноябре 2014-го – $22,03 млрд.

Вот уже более 7,5 лет в пассивах банковской системы Беларуси преобладает иностранная валюта (прежде всего это – валютные депозиты населения и субъектов хозяйствования).

До момента превышения 50% доли валютными пассивами, это произошло в декабре 2013 года, более 10 лет, с мая 2003-го по ноябрь 2013-го, преобладали BYN-рублевые пассивы.

В последнее время доля валютных пассивов снова снижается, и вскоре BYN-рублевая часть может снова преобладать.

Но это происходит главным образом за счет выноса населением валютных вкладов. Что наряду со снижением валютной доли в пассивах, уменьшает там и долю денег населения.

И в ближайшее время этот процесс продолжится, хотя, возможно, и не такими быстрыми темпами, как в самые кризисные периоды 2020-21 годов.

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