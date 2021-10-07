Русские горки 7.10.2021, 17:10

2,000

Фото: ТАСС

Как изменилась цена на газ в Европе за сутки.

Стоимость газа в Европе резко упала после того, как 6 октября приблизилась к отметке в $2000 за тысячу кубометров, пишет «Новое время».

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF 7 октября на бирже ICE Futures опускалась ниже отметки в $1000 после того, как днем ранее установила исторический рекорд и поднялась выше $1900 за тысячу кубометров. Об этом говорится в данных биржи ICE Futures.

В ходе торгов стоимость тысячи кубометров газа падал до отметки в $980 (82 евро за МВт·ч). Позже цены скорректировались до 101−102 евро за МВт·ч.

Такое резкое падение цены произошло на фоне заявления президента России Владимира Путина, что РФ нужно «полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке газа через территорию Украины».

В то же время он добавил, что Газпрому было бы экономически целесообразнее заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым маршрутам.

В сентябре среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах — главной газовой площадке Европы — составило $759 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе росли на фоне дефицита газа в хранилищах при ограниченных поставок из России и Норвегии.

Газпром своими действиями также провоцировал рост цен. В начале июля и в конце сентября российский монополист дважды ставил на профилактику газопровод Ямал — Европа через Беларусь и Польшу. В июле на профилактику был остановлен газопровод Северный поток-1. Кроме того, Газпром не заполнил газом свои хранилища в Европе, отказывается увеличивать прокачку через газотранспортную систему Украины и забронировал только треть от обычного объема для транзита через Беларусь и Польшу.

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