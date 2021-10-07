Европарламент принял жесткую резолюцию по Беларуси 7.10.2021, 17:47

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Брюссель призвали немедленно ввести новый пакет санкций, а также активно пользоваться принципом универсальной юрисдикции.

Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию по ситуации в Беларуси. За проголосовали 506 депутатов, против – 29. Воздержались 139 человек.

В резолюции Европарламент напоминает, что ЕС не признает результаты президентских выборов 2020 года, осуждает репрессии, в том числе против СМИ и правозащитников, призывает к инклюзивному диалогу.

Европарламент осуждает инструментализацию мигрантов для достижения режимом своих политических целей, называет угон и вынужденную посадку самолета Ryanair актом государственного терроризма, осуждает договоренности между Лукашенко и Путиным о подготовке дорожных карт по интеграции.

Депутаты Европарламента поддерживают предложение Еврокомиссии приостановить действие некоторых пунктов соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС для определенных категорий чиновников, призывают Совет ЕС принять пятый пакет санкций и начать разработку следующего пакета, а также усилить уже действующие санкции, в частности, в отношении калийного и нефтяного секторов, государственных и частных компаний, поддерживающих и финансирующих режим Лукашенко.

Также Европарламент призывает страны-члены ЕС признать КГБ персоной нон грата в ЕС, отозвать своих послов из Минска для консультаций, призывает международные организации, в том числе МВФ, ограничить сотрудничество и выдачу средств режиму Лукашенко.

Депутаты Европарламента призывают страны-члены ЕС активно пользоваться принципом универсальной юрисдикции и готовить уголовные дела против исполнителей репрессий, подчеркивают важность расследования преступлений режима против белорусского народа, ожидают результатов расследования украинских властей по факту смерти Виталия Шишова.

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