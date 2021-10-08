В Польше будут производить вакцины против коронавируса 1 8.10.2021, 19:37

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Польская компания Mabion подписала соглашение с американской компанией Novavax.

Вакцины против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, будут производить в Польше. Польская биотехнологическая компания Mabion подписала соглашение с американской компанией Novavax. Производство препарата в Польше может начаться в декабре, передает «Радио Польша».

Контракт заключен до конца 2025 года с возможностью его продления. Его общая стоимость оценивается в 372 миллиона долларов США.

Американский концерн Novavax разработал вакцину нового типа с белками коронавируса. Вакцина все еще ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, но Европейская комиссия уже подписала контракт на поставку вакцины до 2023 года. Это будет седьмая вакцина против COVID-19, одобренная для использования в Европе.

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