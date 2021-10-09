«Газпром» уличили в махинациях на европейском рынке газа 2 9.10.2021, 14:55

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РФ пытается ускорить процесс сертификации «Северного потока-2».

Из-за резкого сокращения поставок газа в страны ЕС «Газпром» уличили в махинациях с созданием искусственного дефицита топлива ради скорейшего запуска «Северного потока-2». Об этом сообщает «Польское радио».

По мнению аналитиков, «Газпром» рассчитывает на то, что текущая нехватка газа на европейском рынке, которая привела к стремительному росту цен на топливо, вынудит ЕС ускорить процесс сертификации «Северного потока-2». По их словам, ситуация «чрезмерной зависимости ЕС от российского газа» позволяет Кремлю оказывать давление или даже шантажировать страны Европы в данном вопросе.

Тем не менее специалисты подчеркнули, что в настоящее время остановить или задержать запуск «Северного потока-2» не предоставляется возможным, так как «газопровод уже готов, а газ уже качается».

Совсем иначе обстоит дело с сертификацией газопровода.

«Что касается сертификации, то она будет касаться меньшей части газопровода, которая проходит по немецких водах, поскольку остальная часть находится на российских и международных водах и там евросоюзные регуляции не имеют силы.

Ввиду того, что в проекте Nord Stream II принимает участие не только Газпром, но и ряд европейских компаний - немецкие, британско-голландский Shell, французская ENGIE – то это дает некоторое поле для маневра. В конечном итоге, владельцем Nord Stream II может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой.

Наверное, это уже крайний вариант, ведь Газпром еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток-2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», — отмечают эксперты.

Несмотря на активное сопротивление евродепутатов от Польши, в проекте участвует конгломерат евросоюзных компаний, которые ведут свою политику и лоббируют свои интересы.

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