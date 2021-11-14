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Как гетман Павел Сапега в 1655 году смог отбросить от Бреста московскую армию

  • 14.11.2021, 20:46
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Как гетман Павел Сапега в 1655 году смог отбросить от Бреста московскую армию

Мужественность легендарного Павла Сапеги высоко ценили короли Речи Посполитой.

Родился Павел Сапега приблизительно в 1610 году, и был он самым младшим, четвёртым сыном, в семье усвятского старосты Яна Сапеги и Софии Вейгер. В 1612 году умер отец Павла, и за его воспитание взялся, его старший брат Андрей. В 1622 году Сапега едет учиться в Европу, и возвращается на родину, после окончания обучения в иезуитской коллегии в Брунсбурге в 1631 году, пишет сайт vklby.com.

В следующем 1632 году, Павел Сапега участвует в Смоленской войне, на которой командовал конной хоругвью. При штурме замка Белы, Павел Сапега чуть не погиб, ведя в бой свой отряд, рядом с ним взорвалась мина и взрывом его скинула на землю. Но Сапеге повезло, он не получил ранений, а его мужественность была отмечена королём Речи Посполитой Владиславом, который вознаградил его привелеем на деревню Костевичи.

В дальнейшем, Павел Сапега постепенно продвигался по служебной лестнице, в 1638 году он был назначен на должность обозного и командовал обозом войска великого княжества литовского. После смерит Витебского воеводы Кристофа Кишки в 1648 году, Павел Сапега был назначен на его место.

Возглавив полк своего двоюродного брата Казимира Леона Сапеги, который был подканцлером ВКЛ, участвовал в битве под Лоевом, Зборавом, Жванцом и Берестечком. В битве под Берестечком, Сапега во главе своего полка, вместе с полком Юрия Любомирского в самый тяжелый момент, остановили наступление татарской конницы. Службу Сапеги, высоко оценил, в королевском привелеи, король Речи Посполитой Ян Казмир.

В начале войны ВКЛ с московским княжеством, которая началась в 1654 году Павел Сапега находился в Бресте и собирал войска, не жалея на них своё фамильное серебро и золото, а так же, он, взял большую сумму в займы, что бы платить солдатам. В войну он вступил в 1655 году, когда под Брестом смог отбросить от города 18 тысячную московскую армию под командованием воеводы Урусова. К тому моменту, войско Павла Сапеги составляло около 6 тысяч человек.

Всё это время, пока Павел Сапега набирал войска, и когда разбил московскую армию под Брестом, ему постоянно присылали послов, Шведский кроль и Московский царь, с предложением перейти на их сторону, но Сапега молчал, и только обещал, что он подумает, и даже, когда король Ян Казмир, позвал его к себе в Польшу, он остался на месте и занял позицию выжидания. Тем временем, силы Сапеги росли.

К началу1656 года армия Сапеги составляла 8 тысяч солдат, часть армии он отправил под Тыкоцин, где засел Януш Радзивил, а со второй частью он отправился в Подляшье, где занял Бельск. Хоругви, которые ранее присоединились к шведам, одна за другой, переходили под командование к Павлу Сапеги, и теперь его войска насчитывали 12 тысяч человек, и с этими силами, он пошёл на Шведского короля.

Весной 1656 года, Сапега в месте с польскими войсками, преследуя шведского короля Карла Густава, который шёл на Варшаву, разделяет воска, одну часть он отправляет вслед за Карлом Густавом, а со второй идёт на Люблин и 12 марта штурмом берёт город.

Далее, Павел Сапега двинулся к Варшаве и 22 апреля взял город в осаду. Варшава под осадой Павла Сапеги длилась месяц, пока не подошли силы Яна Казимира и остальные гетманы со своими войсками.

В битве под Варшавой, Сапеге пришлось сначала участвовать в штурме города, а после того, как взяли Варшаву, пришлось её защищать, от прибывших новых шведских сил, во главе с Карлом Густавом, и во время одной из атак шведов, Павел Сапега падает с коня и ломает ногу.

Залечив свою ногу, Павел Сапега возвращается в Литву и снова начинает собирать войска в Бресте и Пинске, после чего, 27 февраля 1657 года, штурмом берёт Тыкоцин. В марте этого же года, он проводит съезд литвинских представителей и объявляет «Паспалитое рушанье», к этому времени он уже стал неоспоримым лидером в Литве и великим гетманом литовским.

В начале весны 1659 года, Павел Сапега освобождает Гродно, и продолжает воевать против московского княжества. В следующем 1660 году 28 июня, Сапега в месте с Чарнецким, разбивает армию Хаванского под Полонкой, в этой значительной битве, московские войска понесли значительные потери, а для великого княжество литовского, эта битва, стала одной из крупных и важных побед с начала войны.

После разгрома Хованского, Павел Сапега командует войсками до 1663 года, пока болезнь не вынудила его оставить армию и отправится лечиться, в освобождённый Быхов. Спустя два года, так и не вернувшись к своей армии, Павел Сапега умирает 30 декабря 1665 года, не дожив всего два года, до заключения мира с Московским княжеством и окончания 13 летней войны, в которой он приложил все силы, возможности и богатства для защиты своего отечества.

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