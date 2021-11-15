МИД Литвы: Новые санкции против режима Лукашенко вступят в силу в течение недели 15.11.2021, 12:18

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Фото: charter97.org

Санкции против узурпатора будут только расширяться.

В списке санкций в отношении Беларуси, который в понедельник обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза, первично находятся около 30 субъектов. После их утверждения санкции вступят в силу в течение недели, сообщил в понедельник утром замминистра иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс, пишет zn.ua.

Замминистра напомнил, что санкции против режима Лукашенко будут только расширяться, особенно при такой тактике поведения.

"Конечно, по каждому решению вновь придется договариваться, однако нет сомнений в том, что есть угроза введения более широких, важных санкций, которые бы могли воздействовать и на экономику Беларуси, и на ее доступ к финансовым рынкам, и это является дополнительной мерой давления на белорусский режим", - сказал Пранцкявичюс.

Он отметил, что на эффективность санкций указывает и тот факт, что иракские и турецкие авиалиний приняли решение отменить рейсы в Минск или перестать продавать билеты в Беларусь для иракцев и йеменцев.

Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на встречу в понедельник, 15 ноября, для решения вопроса новых санкций против Беларуси в ответ на подстрекательство миграционного кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией. Под санкции должны попасть авиаперевозчики, турагентства, должностные лица, связанные с доставкой мигрантов в Беларусь, заявил накануне заседания главный координатор внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

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