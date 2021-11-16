Водитель маршрутки передал не тому человеку $2,9 тысячи 5 16.11.2021, 21:48

9,930

Иллюстрационное фото

Минчанин с благодарностью принял конверт и потратил деньги на все необходимое.

Есть такой легендарный способ доставки в Беларуси — «через маршрутку», когда вы просите водителя передать сумку или пакет в другой город. Иногда передачи попадают не в те руки — и все заканчивается уголовным делом, передает onliner.by.

В августе этого года житель Витебска передал через маршрутку своему знакомому конверт, в котором лежала крупная сумма — $2850. Водитель все сделал, как и просили, но ошибся с адресатом (с кем не бывает). В итоге деньги достались другому человеку.

48-летний ранее судимый минчанин с благодарностью принял конверт и потратил деньги на все необходимое: «продукты, спиртное и другие личные нужды», пишет прокуратура Минска.

Теперь мужчину будут судить по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Завладение имуществом путем злоупотребления доверием»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 4 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».