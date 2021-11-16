закрыть
17 ноября 2021, среда, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Водитель маршрутки передал не тому человеку $2,9 тысячи

5
  • 16.11.2021, 21:48
  • 9,930
Водитель маршрутки передал не тому человеку $2,9 тысячи
Иллюстрационное фото

Минчанин с благодарностью принял конверт и потратил деньги на все необходимое.

Есть такой легендарный способ доставки в Беларуси — «через маршрутку», когда вы просите водителя передать сумку или пакет в другой город. Иногда передачи попадают не в те руки — и все заканчивается уголовным делом, передает onliner.by.

В августе этого года житель Витебска передал через маршрутку своему знакомому конверт, в котором лежала крупная сумма — $2850. Водитель все сделал, как и просили, но ошибся с адресатом (с кем не бывает). В итоге деньги достались другому человеку.

48-летний ранее судимый минчанин с благодарностью принял конверт и потратил деньги на все необходимое: «продукты, спиртное и другие личные нужды», пишет прокуратура Минска.

Теперь мужчину будут судить по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Завладение имуществом путем злоупотребления доверием»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 4 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип