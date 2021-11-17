Беларусь остановила подачу нефти по «Дружбе» в Польшу 38 17.11.2021, 12:52

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Планируется, что «ремонт» нефтепровода будет продолжаться трое суток.

«Гомельтранснефть» на трое суток ограничил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши из-за начавшегося вчера «внепланового ремонта» на одной из веток трубопровода.

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», - сказал он.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области РФ, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

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