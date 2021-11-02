Опубликованы редкие фото самодельных авто из СССР 23 2.11.2021, 11:43

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Фото: Виртуальный Брест

Когда-то в Беларуси они собирали стадионы.

Кредит, лизинг, рассрочка, трейд-ин, «черные пятницы», скидки — нынешнему потребителю достаточно просто зайти в автосалон и поставить подпись на договоре, чтобы стать автовладельцем. А во времена СССР все было с точностью до наоборот: люди ждали заветную открытку годами! Об этом пишет onliner.by.

Неудивительно, что многие решались на отчаянный поступок — конструировали и собирали автомобили самостоятельно.

«Самавто» — этот термин знаком немногим. Но во времена позднего СССР, когда автомобиль считался уже просто средством передвижения (а на деле, был роскошью и дефицитом), очень многие энтузиасты пришли к выводу, что машину проще сделать самому, чем дождаться очереди и купить ее по очень высокой цене. И пока советский автопром клепал однотипные «Москвичи», «Жигули» и «Волги», конструкторы-самодельщики воплощали свои мечты. Купе с подъемными дверями, минивэны, спортивные двухдверки и даже амфибии — размах фантазии ничуть не уступал «вражеской» промышленности. Демонстрировались такие разработки на мероприятиях, проходивших по всей территории СССР.

«Сканировал черно-белые пленки своего отца, фотокорреспондента «Зари», — рассказывает автор портала «Виртуальный Брест». — Попались фото автошоу которое проходило в начале 80-х годов на стадионе «Динамо», ныне «Брестском». Под эгидой ДОСАФ демонстрировались самодельные автомобили. Довольно популярная тема в эпоху развитого социализма. Сейчас это выглядит странно, но в семидесятые и восьмидесятые годы XX века это явление было достаточно масштабным и общеизвестным и привлекало внимание не только автопредприятий и министра автомобильной промышленности, но и самого генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева».

«Государство не было заинтересовано в разнообразии типов выпускаемых автомобилей или в частой смене моделей, — продолжает автор, — ведь и так покупатели разбирали почти все, что было в магазинах. За престижную «Волгу» готовы были переплатить в два-три раза! В семидесятые годы типичной продукцией отечественных заводов были седаны. Универсалы встречались реже, но тоже были привычными. А у желающих приобрести что-то другое просто не было иного выхода, кроме как построить себе машину самостоятельно».

И это, кстати, было вполне в рамках закона. В 1965 году были утверждены официальные «Технические требования к микролитражным автомобилям и мотоколяскам, изготовляемым в индивидуальном порядке». Но требования были довольно жесткими: двигатель объемом не более 900 куб. см, длина не более четырех метров, скорость не выше 75 км/ч.

Движение автомобилистов-самодельщиков стало всесоюзным: помимо журнала «Техника молодежи», который стал инициатором подобных мероприятий, узнать о новых достижениях самодельщиков можно было на страницах журнала «Моделист-конструктор», а также из телепередачи «ЭВМ», название которой расшифровывалось как «Это вы можете». В ее эфире рассказывали о самых необычных автомобилях, спроектированных и построенных энтузиастами-самодельщиками.

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