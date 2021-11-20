Мы должны перестать кормить паразитов 3 Артем Черников

20.11.2021, 10:59

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Победить можно одним простым действием.

У каждого человека есть своя индивидуальная пирамида потребностей, где каждый ставит самое важное на вершину. Однако есть примеры тех вещей, которые свойственны всем людям вне зависимости от благосостояния, профессии, пола и семейного положения. Это быть здоровым, иметь свободу передвижения, свободу слова, свободу выбора, самостоятельность действий и, конечно же, — самореализация. Любое ограничение подобных потребностей является нарушением нормальных психологических и физических функций.

В Беларуси все ограничения естественных свобод создает один паразит. Уже много лет узурпатор — большая проблема белорусского народа, который нарушает нормальную жизнедеятельность общества. По факту, в едином здоровом организме есть один элемент, из-за которого происходит дисфункция других органов.

Вот, к примеру, я знаю большое количество действительно классных врачей, которые отдают себя работе за небольшие деньги и никогда не покинули бы страну, потому что понимают, как сильно они нужны людям. Но паразитирующий червь сделал так, что несмотря на профессионалов своего дела, здравоохранение начало сильно хромать, а медики - бежать из страны после преследований. Оставшиеся в Беларуси просто выгорают из-за чрезмерно высоких нагрузок.

Врачи, как и все люди, не застрахованы от заражения коронавирусом. Более того, это самая большая группа риска. В Польше за период пандемии от коронавируса умерли 550 медиков. В Беларуси, когда врачей отпускают на больничный только в самом крайнем случае, это число может быть намного больше. Но даже при этом Лукашенко увольняет медиков, которые ему не удобны идеологически.

Или вот, допустим, образование. У нас есть высококлассные специалисты, профессора, доценты. Но их вынуждают заниматься совершенно другими делами. Вместо качественного объяснения предмета часть лекций уходит на политинформацию, и большая часть времени - на чрезмерную бюрократию. Это я уже не говорю о том, сколько педагогов было задействовано в массовой фальсификации выборов в приказном порядке.

Безусловно, есть даже идейные военнослужащие, которые шли в армию, чтобы защищать свой народ. Но и там паразит повредил нормальный функционал. Вместо того, чтобы защищать народ, военные кидают граждан ближневосточных стран на колючую проволоку, дабы пожарче развить конфликт с западными государствами, на которые сильно обиделся Лукашенко.

Мы уже определили первичную причину нарушения нормальной работы государства — Лукашенко. В 2020 году белорусское общество взбунтовалось и запустило механизм оздоровления страны. Каждый институт, пострадавший от синих пальцев диктатора, после нашей окончательной победы начнет курс реабилитации и восстановления.

Я уверен, что белорусы построят для себя нормальное государство. И это может произойти в очень короткие сроки. Ненависть к Лукашенко с каждым днем только растет. Даже привезенные мигранты в своих чатах называют его людоедом, контрабандистом и преступником. А эти люди приехали не из самых лучших стран, а наоборот, бежали от возможных войн. Теперь, побывав в гостях у белорусского таракана, массово хотят вернуться назад.

Итак, прежде чем начинать реабилитацию, стоит полностью искоренить источник проблемы - чтобы он не начал снова разрушать построенное. Мы можем победить одним простым действием — остановкой страны. Мы должны перестать кормить паразита, и тогда он сам покинет организм, а мы с новыми силами начнем новую жизнь.

А пока, чтобы добиться этой цели, оставайтесь дома. Можно называть это «Народным локдауном» или «Домашним страйком». Но совершенно ясно одно - это нанесет колоссальный экономический удар по узурпатору и, вкупе с санкциями, поможет быстро избавиться от него.

Жыве Беларусь!

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канал «Баста!»

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