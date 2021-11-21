закрыть
21 ноября 2021, воскресенье, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин ревакцинировался от коронавируса

5
  • 21.11.2021, 20:01
  • 5,124
Путин ревакцинировался от коронавируса

С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт», сообщает ria.ru.

Об этом президент рассказал на встрече с заместителем директора Института Гамалеи Денисом Логуновым. «Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку „Спутником-Лайт“, это уже называется ревакцинация», — сказал Путин.

С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев — он завершил полный курс вакцинации в апреле. Первоначально президент не раскрывал, каким препаратом он привился, но спустя несколько месяцев сказал, что это был «Спутник V».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип