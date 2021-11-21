Путин ревакцинировался от коронавируса 5 21.11.2021, 20:01

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С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт», сообщает ria.ru.

Об этом президент рассказал на встрече с заместителем директора Института Гамалеи Денисом Логуновым. «Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку „Спутником-Лайт“, это уже называется ревакцинация», — сказал Путин.

С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев — он завершил полный курс вакцинации в апреле. Первоначально президент не раскрывал, каким препаратом он привился, но спустя несколько месяцев сказал, что это был «Спутник V».

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