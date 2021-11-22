В Чехии и Словакии начался локдаун для непривитых от COVID-19
- 22.11.2021, 10:34
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Большинством услуг смогут пользоваться лишь вакцинированные.
Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что с 22 ноября в стране ввели локдаун для всех граждан, кроме тех, кто делал прививку или переболел COVID-19, передает РБК со ссылкой на чешские СМИ.
«Отныне только вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди смогут пользоваться большинством услуг, участвовать в массовых мероприятиях и многое другое», — сказал он.
По его словам, локдаун для непривитых и не болевших COVID-19 граждан продлится до конца февраля 2022 года. «Мы не остановим вирус, но сможем защитить себя. Мы должны научиться жить с ним», — добавил Бабиш.
Так, воспользоваться рядом услуг, посетить ресторан или массовые мероприятия в Чехии смогут только те, у кого есть сертификат о пройденной вакцинации, или те, кто переболел инфекцией за последние полгода.
Кроме Чехии, локдаун с 22 ноября ввели власти Словакии, передает газета Pravda. Так, непривитые люди теперь не смогут посещать общественные места кроме базовых магазинов, среди которых продуктовые и аптеки.