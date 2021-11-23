Вернувшийся в Ирак мигрант рассказал, как потерял в «ледяных лесах» Беларуси $10 тысяч 12 23.11.2021, 15:41

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Нелегал провел на границе с Польшей три недели.

Мигрант, который вернулся из Беларуси в Ирак, рассказал французскому агентству AFP, о том, что с ним происходило, и заявил, что ему запрещен въезд в Беларусь на пять лет.

36-летний иракец Хусейн, его жена и его мать вернулись на родину спустя три недели, проведенных в «ледяных лесах» на границе Беларуси с Польшей, сказано в репортаже. Он был среди тех 374 мигрантов, которые вернулись 18 ноября на борту самолета Iraqi Airways из Минска в Ирак.

По словам Хусейна, всего он, для того чтобы попасть в ЕС, потратил более 10 тысяч долларов. Но так и не смог добраться до Западной Европы.

«Мы были голодны, мы хотели пить, нам было холодно», — сказал Хусейн. Но несмотря на это, он все еще мечтает эмигрировать.

Он отметил: «Мы отправились не в поисках роскоши, а чтобы спастись от ужасных условий» и заявил, что «у нас больше нет денег, но как только они появятся, мы уедем. Я не отказываюсь от идеи эмигрировать».

При этом заявил, что точно не через Беларусь:

«Нам запрещено оставаться там в течение следующих пяти лет», — утвержает Хусейн.

Отметим, что официальных комментариев властей Беларуси по поводу запрета на посещение страны мигрантами нет.

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