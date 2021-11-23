Искусственный интеллект помог ученым найти еще 300 планет в Млечном Пути 23.11.2021, 19:36

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До этого исследователям было известно о 4,5 тысячах подобных небесных тел.

Ученые с помощью нейросети ExoMiner открыли 301 экзопланету. Они пополнили список из 4569 планетам, которые вращаются вокруг далеких звезд, и уже были известны ученым, сообщает NASA.

ExoMiner – это нейросеть глубокого обучения, которая использует суперкомпьютер NASA Pleiades и может отличить экзопланеты от «ложных срабатываний». При создании нейросети использовались различные подходы и методики, которые люди используют при поиске экзопланет. Искусственный интеллект учился, используя прошлые подтвержденные экзопланеты и ложноположительные случаи.

Нейросеть дополняет исследования, проведенные людьми. Так, она изучала данные, собранные телескопом «Кеплер» во время его миссии К2. Поскольку телескоп наблюдал за тысячами звезд, на изучение всех данных и поиск потенциальных экзопланет требуется очень много времени. Благодаря ExoMiner эту проблему удалось решить.

Между подтвержденными экзопланетами и кандидатами в экзопланеты существует разница. Экзопланета считается подтвержденной, когда разные техники наблюдения указывают на то, что объект обладает чертами, характерными только для планеты.

Искусственный интеллект смог определить, что 301, обнаруженный «Кеплером» объект, является планетой. До того, как исследование провел ExoMiner, никто не мог определить эти объекты как экзопланеты.

Ученые также утверждают, что искусственный интеллект более точен и последователен в исключении ложных срабатываний, а также лучше справляется с выявлением подлинных сигнатур планет. Благодаря этому ученые могут понять, каким образом ExoMiner пришел к тому или иному выводу.

Ни одна из обнаруженных планет не похожа на Землю и не располагается в обитаемой зоне звезды. Вместе с тем, они обладают чертами, характерными для большинства планет в Млечном Пути.

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