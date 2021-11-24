В России 90-летняя пенсионерка прооперировала себя, не дождавшись врачей 24.11.2021, 8:04

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Плановую операцию для блокадницы отложили из-за коронавируса.

90-летняя жительница Ленинградской области РФ самостоятельно провела себе операцию, не дождавшись помощи от врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.

У женщины было онкологическое заболевания, однако ее не госпитализировали, не осуществляли хирургическое вмешательство и не оказывали ей паллиативную помощь.

«Тем самым поставили под угрозу ее жизнь и здоровье. В результате 90-летняя пенсионерка была вынуждена самостоятельно провести себе полостную хирургическую операцию», — сообщила пресс-служба СК России.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до двух лет лишения свободы.

О пожилой пациентке, которая сама порезала себе живот, чтобы избавиться от боли, рассказала в соцсетях сотрудница скорой помощи Виктория Шутова, пишет РИА Новости.

У блокадницы обнаружили онкологию, но плановую операцию пришлось отложить из-за коронавируса. При этом рак привел к осложнению — скоплению жидкости в брюшной полости, которое существенно ухудшило качество жизни: женщина не могла ходить, лежать, ей было трудно дышать. Пенсионерка решила провести сама себе операцию, чтобы облегчить состояние.

Она же опубликовала предсмертную записку на случай, если домашняя операция закончится ее смертью.

«Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля», — написала женщина.

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