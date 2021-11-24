«До конца зимы все будут либо привитыми, либо переболевшими, либо мертвыми» 24 24.11.2021, 9:37

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фото: reuters

В Германии ожидают пика эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не церемонился, когда, объясняя, насколько важно прививаться, сделал такое заявление. Об одной из самых слабо вакцинированных стран Западной Европы пишет Би-би-си.

Германия переживает четвертую волну коронавируса, число случаев заболевания растет ежедневно и многие больницы уже полностью заполнены.

В Германии один из самых низких процентов вакцинирования населения в Западной Европе — на сегодня там привились 68% жителей страны.

Медики предсказывают, что эта четвертая волна коронавируса будет самой тяжелой.

За понедельник в Германии было зарегистрировано 30 тысяч новых случаев ковида, что на 7 тысяч больше, чем в понедельник минувшей недели. Это один из самых высоких рейтингов в мире.

Вскоре будут введены более строгие правила, согласно которым невакцинированным нельзя будет появляться в общественных местах, а ряд знаменитых рождественских ярмарок уже отменен.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан против того, чтобы вакцинация была обязательной, но он назвал прививку «моральным долгом», поскольку от уровня вакцинированности зависит здоровье других людей.

«Свобода предусматривает ответственность, и у каждого есть долг перед обществом — привиться», — сказал он.

Министр также сказал, что штамм Дельта настолько высоко заразен, что «все непривитые в течение следующих месяцев заразятся».

До конца недели Европейский Союз должен одобрить вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

С начала пандемии в Германии умерло более 99 тысяч человек. Пять с половиной миллионов немцев переболели ковидом.

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