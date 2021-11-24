«За трехкомнатную квартиру в сентябре насчитали 262 рубля» 7 24.11.2021, 11:55

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Белорусы рассказывают, как платят коммуналку для «тунеядцев».

Самая напряженная пора для белорусов, которых признали незанятыми в экономике, — отопительный сезон. Ведь в этот период вдобавок к газу и горячей воде по полному тарифу приходится платить и за отопление. На днях тем, кто попал в «базу тунеядцев» пришли жировки на более весомую, чем обычно, сумму.

Насколько эта сумма больше, «Наша Нива» расспросила «тунеядцев» — собственников квартир.

«По логике комиссии, семьи, живущие на детские 495 рублей, должны полностью платить коммуналку»

«В нашей семье три человека — мы с женой и ребенок, которому еще нет и трех лет, — рассказывает Игорь из Минска. — Я больше полугода не могу найти работу, жена воспитывает маленького ребенка. Недавно мы получили жировку за октябрь. И по ней нам придется заплатить 120 рублей, в то время, как в сентябре жировка была всего на 60 рублей».

Половина из этой суммы, около 69 рублей, — это счет за отопление и электроэнергию по повышенному тарифу. Причем, повышенный тариф платится не со всей площади, а пропорционально метрам, которые занимает Игорь. Общая площадь квартиры семьи — чуть более 61 кв. м.

Игорь отмечает: для их семьи «тунеядский тариф» за коммуналку был неожиданностью.

«Жена в отпуске по уходу за ребенком, до этого работала. Я был включен в базу «тунеядцев», — уточняет собеседник. — Мы обратились в комиссию, чтобы меня исключили из базы на основании того, что мы воспитываем ребенка, которому еще не исполнилось 7 лет. Но по телефону, а потом еще и при личном общении нам категорически отказали.

Присутствовать на заседании комиссии, написать заявление или совершить какие-либо другие действия для оформления обращения семье не предложили».

«Наше обращение пока никак не зафиксировано, механизм дальнейшей коммуникации остался непонятен, — продолжает мужчина. — Впоследствии по телефону разговаривали с чиновницей из Комитета по труду, занятости и социальной защите уровнем выше. Но она сослалась на совещания, на которых им, якобы, объясняли, как разрешать споры в подобных случаях.

По ее словам, официально ребенка воспитывает мать, ведь отпуск оформлен на нее. Отец же, который в это время не работает, в экономике не занят. То есть по логике членов комиссии получается, что семьи, у которых единственным источником дохода является пособие на ребенка в 495 рублей, должны полностью платить коммуналку. И никого не волнует, как эта семья держится».

Игорь считает, что в их случае чиновники трактуют законы некорректно и принимают решения исключительно в пользу бюджета страны.

«На лицо полное пренебрежение и нежелание чиновников разбираться в ситуации, — говорит он. — Складывается впечатление, что есть установка собрать как можно больше денег любой ценой. Кроме этого, у нас непрозрачное формирование тарифов на коммунальные услуги, нет возможности регулировать батареи и есть множество вопросов по работе ЖКХ».

«Тариф за газ стал в два раза выше. Так и узнал, что я в базе «тунеядцев»

У Александра из Гродно другая ситуация. Мужчина — собственник частного дома. Он официально не работает, а на жизнь зарабатывает фрилансом.

«На прошлой неделе оплачивал коммунальные услуги и обратил внимание на странный тариф за газоснабжение — около 30 копеек за куб, но в отопительный период обычный тариф за газ — 14 копеек. Позвонил в «Гродногаз». Там мне сказали, что такой тариф у меня, потому что я не занятый в экономике. Больше мне и добавить нечего», — говорит он.

И если в ситуации с Александром история довольно типичная. То у Любови, которая вышла замуж и уехала за границу, нет. Она, как и многие белорусы, думала: чтобы не попасть в базу тунеядцев, достаточно более 180 дней провести за границей. Оказалось, это не так.

«Недавно узнала, что меня включили в список «тунеядцев». Оказывается, проживание за границей не является основанием для исключения из этого списка.

Я приезжала в Беларусь в апреле. Прочитала в новостях, что с мая «тунеядцам» увеличат тарифы на газ и отопление. Обратилась в расчетный центр, чтобы узнать, нахожусь ли в этих списках. Оказалось, что да», — рассказывает она.

Женщина позвонила в администрацию своего района. Там объяснили, что ей нужно подать документы о работе или учебе за границей. Если нет, ее будут считать тунеядцем и дальше. Соответственно, будут повышенными и тарифы ЖКХ.

«Не было другого выхода, кроме как найти квартирантов и официально сдавать свою квартиру», — рассказывает она.

«Сейчас я плачу налог государству за сдачу квартиры и меня вычеркнули из списка тунеядцев, но когда я приезжаю на родину, мне негде жить. Нужно либо проситься к родственникам, либо снимать жилье.

Потому что прогонять квартирантов, а потом снова их искать слишком хлопотно. Не могу понять, почему, живя за границей, я что-то должна нашему государству», — возмущается женщина.

«Попал в тунеядцы, хоть и работаю»

Наш следующий собеседник как раз таки снял квартиру у человека, который сдал ее, чтобы быть исключенным из списков «тунеядцев». Но и это не помогло.

«Снимаю однокомнатную квартиру у человека, который не является в данный момент занятым в экономике, сам я работаю, — говорит Николай из Минска. — Договор с хозяйкой у нас официальный. То есть по идее, это условие должно освободить его от уплаты коммуналки по-полной.

Но все равно за октябрь насчитали по полному тарифу. Думаю, это была какая-то ошибка или хозяйку моей квартиры просто забыли исключить из базы «тунеядцев». Пойдем в администрацию района разбираться.

За однокомнатную квартиру в 31 квадратный метр, как нам рассказал Николай, за октябрь ему насчитали 60 рублей 78 копеек. Причем больше половины суммы — это оплата за отопление.

«А я попал в «тунеядцы», хотя и работаю, — говорит Никита из Минска. — Правда, работаю в иностранной компании.

Раньше за однушку платил 50 рублей, за сентябрь выставили уже 90. А за октябрь просят 102! И все это несмотря на то, что необходимые документы в инстанции я подавал своевременно.

Сейчас собираю доказательную базу, что я не тунеядец. Даже интересно, вернут ли мне то, что я уже переплатил».

«Оплачиваю еще и ляпы коммунальщиков»

Оксана из Минска — домохозяйка. Еще недавно она была индивидуальным предпринимателем. Когда женщина поняла, что расходы начинают превышать прибыль, решила закрыть ИП. Через некоторое время женщину внесли в «базу тунеядцев».

«У меня трехкомнатная квартира площадью почти 96 квадратов, — говорит Оксана. — В сентябре наша семья состояла из четырех человек. Жировка за сентябрь была на 262 рубля. Недавно дочь уехала за границу в связи с политическими репрессиями, поэтому в октябре существенно снизился расход воды.

Нас сейчас трое. Весь октябрь мы болели COVID-19. Ванну практически не принимали — лежали с температурой. Расход воды был минимальный, поэтому коммуналка за октябрь пришла уже на 153 рубля. Но это все равно большая сумма».

На днях женщина внимательно проанализировала свою жировку. И теперь утверждает: с нее берут даже не по полной. А еще больше!

«Если посмотреть на жировку внимательно, то видно, что я два раза оплачиваю одни и те же услуги: по обычному тарифу, а потом еще и «по тунеядскому». То есть оплачиваю еще и ляпы коммунальщиков», — отмечает она.

***

Напомним, появлению «тунеядских коммуналок» предшествовал нашумевший декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». В 2017 году, когда он вступил в силу, белорусов, которые не работают более полугода, обязали платить в бюджет 20 базовых.

После «тунеядских» протестов, тех, у кого в собственности есть жилье, налог заменили на оплату коммуналки по полным тарифам. В марте 2019 года белорусов из списка «тунеядцев» обязали по полной платить за горячую воду, а с мая 2021 по так называемым «экономически обоснованным» тарифам они платят еще за отопление и газ.

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