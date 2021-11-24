В ЦАР в реку рухнул вертолет с российскими наемниками

В ЦАР в реку рухнул вертолет с российскими наемниками15
- 24.11.2021, 15:04
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Видеофакт.
В городе Банги Центральноафриканской республики потерпел крушение вертолет с российскими военными, пишет «Новое время».
Как сообщает Corbeau News Centrafrique, речь идет о наемниках скандальной ЧВК Вагнера.
Видео очевидца с места происшествия было обнародовано в соцсетях.
На нем видно, что вертолет рухнул в реку, после чего на берег выбрались двое белых мужчин, один из которых заметно хромал, а у второго была разбита голова.
Россиян спасли местные лодочники. Сам вертолет после падения затонул в реке.
Сколько всего людей находилось на его борту, не известно.