Gazeta Wyborcza: России аукнулась атака Лукашенко на Польшу 4 24.11.2021, 21:09

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Заторы на границах подстегивают рост цен.

Российским фабрикам грозит дефицит материалов, а потребители могут столкнуться с ростом цен из-за ограничений в дорожных перевозках, которые возникли вследствие спровоцированного режимом Александра Лукашенко приграничного кризиса, пишет Gazeta Wyborcza.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил министерству иностранных дел, министерству транспорта и министерству экономического развития разобраться с проблемой ограничений на импорт товаров, возникшей после того, как белорусский диктатор осуществил гибридную атаку на Польшу.

Привезенные в Беларусь и находившиеся там с туристическими визами мигранты с Ближнего Востока и из Азии пытались проникнуть на польскую территорию, что вынудило Польшу закрыть пункт пропуска в Кузнице. С 9 ноября автоперевозчики, которые доставляют товары из Западной Европы в Россию, вынуждены пользоваться другими КПП: Бобровники (Подляское воеводство) или Кукурыки (Люблинское воеводство). Там сразу же образовалась тянущаяся на десятки километров очередь из фур. Как сообщил Польскому агентству печати Подляский отдел налогового управления, во вторник утром грузовикам, чтобы пересечь границу в Бобровниках и попасть в Беларусь, приходилось провести в ней 25 часов. В понедельник вечером срок ожидания составлял 32 часа, а 10 дней назад — 60 часов, то есть двое с половиной суток. Последствия этих ограничений в перевозках очень быстро ощутили на себе российские компании.

Транзитный маршрут

За помощью в преодолении проблемы к вице-премьеру Андрею Белоусову, как рассказала газета «Коммерсант», обратился Консультативный совет по иностранным инвестициям. В него входят представители крупных международных концернов, которые ведут деятельность в России («Данон», «Марс», «Метро», «Кока-Кола», «ПепсиКо», «Санофи», «Юнилевер»). Они сообщили российскому правительству, что транспортный коллапс на границе Польши и Беларуси уже осложнил процесс снабжения товарами сетей розничной торговли, а в перспективе он может привести к разрыву цепочек поставок, и, как следствие, к росту цен в магазинах.

Представители заграничных инвесторов в России указывают, что через эту границу проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, «включая продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медицинские изделия, сырье, компоненты, упаковку и оборудование». При этом более 90% импорта, попадающего в Россию транзитом через Беларусь, приходится на автомобильный транспорт. День простоя фуры обходится, в свою очередь, в 500 евро.

Польшу сложно объехать

Консультативный совет по иностранным инвестициям сообщает, что некоторые перевозчики стали использовать объездные маршруты через Литву и Латвию, однако, и там на пограничных переходах уже образуются пробки. Кроме того, при транспортировке товара через страны Балтии затраты на одну машину возрастают как минимум на 300 евро. Использование других средств транспорта увеличивает стоимость доставки еще больше.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников», — предупреждают российское правительство заграничные инвесторы.

Собеседники газеты «Коммерсант» отмечают, что перенаправление грузов, например, на маршрут через Латвию, не решит проблемы, поскольку пропускная способность КПП ограничена. Бизнес в России в таких условиях надеется «на политическое решение вопроса». Это намек на то, что Путину, если он не хочет столкнуться с возмущением россиян дефицитом и ростом цен накануне Нового года, следует осадить Лукашенко.

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