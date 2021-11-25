закрыть
25 ноября 2021, четверг, 10:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Правительство Шольца: Мы стоим на стороне людей в Беларуси, российское вмешательство в пользу режима недопустимо

3
  • 25.11.2021, 9:07
  • 4,268
Правительство Шольца: Мы стоим на стороне людей в Беларуси, российское вмешательство в пользу режима недопустимо
Олаф Шольц

Принципиальная позиция по Беларуси стала частью нового коалиционного соглашения в Германии.

Новое немецкое правительство согласовало коалиционное соглашение. Оно будет определять внутреннюю и внешнюю политику правительства ФРГ в ближайшие годы, сообщает Spiegel.

В документе нашлось место и Беларуси, процитируем его:

— Мы стоим на стороне людей в Беларуси и поддерживаем их стремление к новым выборам, демократии, свободе и верховенству закона и требуем безоговорочного освобождения всех политических заключенных.

Российское вмешательство в пользу Лукашенко недопустимо. Мы поддержим демократическую оппозицию в Беларуси дальнейшими предложениями. Если Лукашенко решит не изменять курс, мы будем стремиться расширить существующие санкции ЕС, чтобы затруднить доступ режима к финансам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип