Правительство Шольца: Мы стоим на стороне людей в Беларуси, российское вмешательство в пользу режима недопустимо

Правительство Шольца: Мы стоим на стороне людей в Беларуси, российское вмешательство в пользу режима недопустимо3
- 25.11.2021, 9:07
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Принципиальная позиция по Беларуси стала частью нового коалиционного соглашения в Германии.
Новое немецкое правительство согласовало коалиционное соглашение. Оно будет определять внутреннюю и внешнюю политику правительства ФРГ в ближайшие годы, сообщает Spiegel.
В документе нашлось место и Беларуси, процитируем его:
— Мы стоим на стороне людей в Беларуси и поддерживаем их стремление к новым выборам, демократии, свободе и верховенству закона и требуем безоговорочного освобождения всех политических заключенных.
Российское вмешательство в пользу Лукашенко недопустимо. Мы поддержим демократическую оппозицию в Беларуси дальнейшими предложениями. Если Лукашенко решит не изменять курс, мы будем стремиться расширить существующие санкции ЕС, чтобы затруднить доступ режима к финансам.