В Беларусь завозили ПЦР-тесты в пять раз дороже их реальной цены 25.11.2021, 9:42

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Независимым журналистам схема была известна еще три года назад.

Финансовая милиция выявила «серую» схему поставок в Беларусь реагентов для ПЦР-тестов и тест-систем по определению антител COVID-19. Любопытно, что эту схему (тех же самых бизнесменов) «Ежедневник» выявил и описал еще в 2019 году.

Как сообщила пресс-служба КГК, для минимизации налоговых платежей владельцы двух фирм (мать и сын) помещали в бухгалтерский учет фиктивные документы, оформленные от имени подконтрольных иностранных структур. В документах искусственно и значительно завышалась стоимость оборудования и реагентов, закупаемых в том числе для ПЦР-тестов и тест-систем по определению наличия антигена COVID-19.

В результате искусственно увеличивалась цена, выставляемая поставщиками на тендерах. Учитывая, что конкурентов у матери и сына на рынке уже не было, им не составляло труда ставить фактически любую цену, исходя из искусственно созданных затрат их компаний. Реально же цена была в 3-5 раз выше объективной.

По подсчетам ДФР, в результате использования такой схемы, мать и сын увели от налогов через свои подконтрольные структуры 4,4 миллиона рублей. При этом существенный ущерб нанесен и системе здравоохранения Беларуси, который вынужден была закупать реагенты по ценам в несколько раз выше реальных.

По данным фактам в отношении материи сына возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Интересно, о незаконном бизнесе указанной матери и сына, с подробным описанием схемы того, как цены завышаются в несколько раз, «Ежедневник» писал еще в начале 2019 года. Сама же мать тогда проходила обвиняемой по одному из уголовных дел в системе здравоохранения. Однако несмотря на это, семейный бизнес не только сумел остаться на рынке, но также выиграть у «Ежедневника» суд по формальным основаниям, не оспаривая ни одного факта, и даже инициировать возбуждение уголовных дел.

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