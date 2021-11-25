Кулеба - Путину: Нападение на Украину будет дорого стоить РФ 4 25.11.2021, 14:38

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Дмитрий Кулеба

Глава украинской дипломатии предупредил Кремль.

Нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал на брифинге в четверг, 25 ноября.

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил Кулеба.

Он отметил, что перед дипломатами стоит задача организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы не было новой волны войны.

Вместе с тем, Кулеба считает, что сейчас речь идет о российской агрессии не только против Украины.

"Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения "холодной войны". Можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад", - заявил министр.

Но, по его мнению, РФ это сделать не удастся. Этому должны помешать выдержка и сила Украины, а также силы скоординированной реакции мира.

Как известно, западные СМИ в последнее активно пишут о возможном нападении РФ на Украину. Такую возможность также допускают в Украине.

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