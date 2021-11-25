закрыть
25 ноября 2021, четверг, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кулеба - Путину: Нападение на Украину будет дорого стоить РФ

4
  • 25.11.2021, 14:38
  • 4,382
Кулеба - Путину: Нападение на Украину будет дорого стоить РФ
Дмитрий Кулеба

Глава украинской дипломатии предупредил Кремль.

Нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал на брифинге в четверг, 25 ноября.

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", - заявил Кулеба.

Он отметил, что перед дипломатами стоит задача организовать высокий уровень международной поддержки, чтобы не было новой волны войны.

Вместе с тем, Кулеба считает, что сейчас речь идет о российской агрессии не только против Украины.

"Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения "холодной войны". Можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад", - заявил министр.

Но, по его мнению, РФ это сделать не удастся. Этому должны помешать выдержка и сила Украины, а также силы скоординированной реакции мира.

Как известно, западные СМИ в последнее активно пишут о возможном нападении РФ на Украину. Такую возможность также допускают в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»
Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников