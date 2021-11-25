Что происходит с коммуналкой у «тунеядцев»? 1 25.11.2021, 17:25

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Несколько примеров отношения режима к гражданам.

Изначально белорусские власти хотели заставить безработных платить специальный налог. Но после волны массовых протестов по всей стране они решили действовать другими методами. В частности - повышением тарифов для безработных.

Что происходит с коммуналкой сейчас, ответили читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Канал приводит несколько примеров, чтобы понимать, как режим относится к беларусам:

- «Сын работает в Литве, пришла жировка на него. Тарифы на горячую воду и отопление увеличились в 5 раз!».

- «Областной центр, маленькая однушка, в ней живут 1-2 дня в месяц. Жировка 65р за октябрь + электричество, вода и газ около 5р (никто почти не живёт). Выросла на 25-30р по моим подсчётам. Теперь пусть ждут пока я оплачу её».

- «Получил жировку — отопление по тарифу выросло в 5 раз. Принципиально не плачу налоги с прошлого года. Без выплат налогов хунте вполне прекрасно себя чувствую, но конечно неприятно, когда всё равно к тебе лезут в карман».

- «Внесли в базу тунеядцев, коммуналка выросла в три раза. Стала дороже, чем оплата коммунальных услуг в Черногории. Даже налог на собаку увеличили в 3 раза».

- «Я сейчас в Украине из-за политического преследования, а семья в Минске. Пришла коммуналка супруге в районе 100$, приходится работать по 14 часов, чтобы себе не сдохнуть и семье помочь».

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