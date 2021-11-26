Продавец авторынка: Забирают даже «полулысую» резину, чтобы сэкономить 5 26.11.2021, 11:03

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Что происходит на белорусских авторынках?

До 1 декабря осталось меньше недели, первый снег уже был, а это значит, что со дня на день на зимнюю резину перейдут даже те водители, которые тянули до последнего. Чтобы посмотреть, выстроились ли очереди за новыми шинами, abw.by отправился на авторынки, где заодно поговорил с продавцами.

Утром на рынке "Малиновка" немноголюдно, да и точки с хорошим выбором резины можно пересчитать по пальцам. Очевидно, что покупательское поведение изменилось, сегодня мало кому интересно бродить по рынку в поисках резины, потом нести ее к машине, а затем ехать на шиномонтаж. Но именно на "Малиновке" шиномонтажей достаточно, все они так или иначе были загружены работой уже в 10 часов.

Продавцы на этом рынке оказались удивительно неразговорчивыми: "Да что тут рассказывать? Все как всегда", "Устал" и т.д. Те, кто соглашается поговорить, отмечают, что покупатели в основном стараются экономить и отдают предпочтение дешевым маркам: "Белшина", Laufenn, Nexen. Логично, ведь продавцы называют те бренды, которыми торгуют сами, – ничего другого у них и не могут покупать.

"Люди готовы экономить 20 рублей"

"Если взять размерность 205/55 R16, то "Белшина" обойдется где-то в 135 рублей за покрышку, Laufenn – в 140. Люди готовы экономить даже 20 рублей, добавив которые можно взять Nordman RS2, – рассказывает один из продавцов. – Самыми ходовыми размерами все еще остаются 195/65 R15 и 205/55 R16. Не получается экономить только у тех, кто купил себе Scenic IV, – 400 рублей за шину R20, и никаких альтернатив".

В соседней точке рапортуют о высоком спросе на "бэушные" шины:

"Забирают даже "полулысую" резину, чтобы сэкономить. Тем более ассортимент новых покрышек на рынке никакой. Пара хороших подержанных шин у нас стоит в среднем в районе 100 рублей, но уже толком и выбрать не из чего, все разобрали. Причем даже год выпуска покупателей не особо волнует – покупают все подряд, включая покрышки, выпущенные в начале и середине 2000-х".

На рынке "Ждановичи" павильонов, торгующих шинами, также стало заметно меньше, чем несколько лет назад. Очередей здесь тоже нет, хотя одиночные покупатели встречаются во многих точках. Зато в отличие от "Малиновки" продавцы здесь куда более разговорчивые.

– Нет у людей денег, максимально экономят, – говорит один из них. – Берут все: и Kormoran, и Viatti, и "Белшину" покупают. В среднем за комплект шин люди сегодня готовы отдавать плюс-минус 600 рублей, поэтому держать у себя дорогие покрышки не имеет смысла. Самые популярные размерности – 195/65 R15 и 205/55 R16, за ними следует 185/65 R15.

– Как себя ведут владельцы французских компактвэнов с 20-ми колесами?

– Так и живут – отдают 400 рублей за шину. Continental, Michelin, Bridgestone – там выбирать особо не из чего. Никакого "Китая" на них сейчас нет. Аналогично "страдают" владельцы BMW i3 – у них шины маленькие, но дорогие. При этом шины такой размерности не залеживаются на складах.

Благо люди, купившие эти автомобили, явно понимали, на что они шли, и готовы к значительным расходам. Тем более что резина покупается не на сезон и не на два. Хотя недавно приходили парни, которые хотели найти на i3 "бэушку", но это нереально.

"Все подорожало"

В другой точке с неплохим ассортиментом продавец не согласен с коллегами, которые говорят о том, что большинство покупателей старается экономить:

– Пока не сказал бы, что все максимально экономят. Нет такого. Но все равно действительно дорогую резину мы не держим. Предел – Hankook. Последние шины размером 205/55 R16 продавали по 195 рублей, но в Минске таких цен уже нет. При этом в начале прошлого сезона такая же резина стоила 145 рублей – подорожала за год на треть. Все подорожало и продолжает дорожать.

Самые популярные бренды – Cordiant и "Белшина". Среди бюджетных можно выделить еще Viatti. Из вариантов подороже хороший спрос на Hankook – это такая золотая середина, Nokian в этом году также хорошо продавались. В небольших размерностях неплохо "идет" китайский Sailun.

Также активно покупают Kormoran. Мода на них пошла несколько лет назад, когда эти шины были очень дешевыми. Еще в прошлом году они серьезно подорожали, но их по-прежнему готовы брать за дурные деньги – 155 рублей за покрышку 205/55 R16.

Скажу еще, что хорошо продавалась Rosava, пока была. Многих позиций, которые имелись в наличии еще совсем недавно, сегодня уже нет. Не только у нас – ни у кого нет...

Вердикт

Очевидно, что продавцы шин на авторынках сегодня ориентированы в первую очередь на покупателей, рассчитывающих приобрести недорогие шины. Они отлично знают свою аудиторию и ее запросы, поэтому и не предлагают топовые покрышки. Тем более что даже бюджетные шины многим белорусам не кажутся дешевыми.

Естественно, есть спрос и на дорогую резину. Но сегодня сложно себе представить автомобилиста, желающего купить условные Michelin X-Ice Snow, который поедет искать их на рынок "Малиновка" или "Ждановичи". Ажиотажа здесь нет – есть лишь единичные покупатели. Формат рыночной торговли отмирает: уже мало кому интересно ехать на окраину города и бродить по улице, когда есть крупные шинные центры, расположенные в более удобных локациях, и возможность заказать покрышки через интернет с доставкой на дом или на шиномонтаж.

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