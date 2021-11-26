Зеленский: В Украине готовят госпереворот с участием Ахметова 15 26.11.2021, 13:38

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Владимир Зеленский

Окружение олигарха и представители России привлекли для этого $1 миллиард.

Окружение олигарха, богатейшего украинца Рината Ахметова готовило госпереворот в Украине, который должен был произойти в начале декабря, заявил президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона 26 ноября, сообщает nv.ua.

«Я получил информацию, что 1 [декабря] в нашем государстве будет государственный переворот. <...> У нас есть не только агентурная информация, но даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен $1 млрд и так далее», — сообщил глава государства.

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