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Зеленский: В Украине готовят госпереворот с участием Ахметова

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  • 26.11.2021, 13:38
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Зеленский: В Украине готовят госпереворот с участием Ахметова
Владимир Зеленский

Окружение олигарха и представители России привлекли для этого $1 миллиард.

Окружение олигарха, богатейшего украинца Рината Ахметова готовило госпереворот в Украине, который должен был произойти в начале декабря, заявил президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона 26 ноября, сообщает nv.ua.

«Я получил информацию, что 1 [декабря] в нашем государстве будет государственный переворот. <...> У нас есть не только агентурная информация, но даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен $1 млрд и так далее», — сообщил глава государства.

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