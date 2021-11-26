Бунт мигрантов в Венджине: появились шокирующие кадры 8 26.11.2021, 15:09

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Фото: Польская полиция

Прибывшие с территории Беларуси нелегалы устроили беспорядки.

Агрессивные нелегалы пытались разрушить забор и другие элементы защиты объекта; поджигали различные предметы, бросали стулья, уничтожали камеры видеонаблюдения, сообщает tvp.info. Потребовалось вмешательство нескольких сотен полицейских и пограничников Польши. Мятеж был ликвидирован, никому из мигрантов не удалось сбежать из комплекса. Польская полиция опубликовала видео и фото беспорядков.

Около 100 мигрантов в четверг вечером устроило драку в охраняемом центре для иностранцев в Венджине. Наиболее агрессивные иностранцы собрались перед зданием. Они начали скандировать лозунги, требуя выпустить их, расшатывали забор. Были выбиты стекла в центре.

Иностранцы были шумные и не обращали внимания на просьбы успокоиться. На место направили дополнительные силы пограничников и сотрудников полиции Польши. Вызвали также пожарных, потому что некоторые мигранты начали разжигать огонь.

Благодаря оперативным действиям служб не дошло до проникновения за территорию комплекса. Ни одному из мигрантов не удалось бежать; никто серьезно не пострадал.

„Gazeta Lubuska” заявила, что „в центре продолжались приготовления для отправки в Ирак группы нескольких десятков мужчин, которые не выполнили условия, необходимые для получения права на жительство. Вероятно, это могло быть причиной начала бунта части мигрантов”.

Польская полиция передает, что сотрудники правоохранительных органов все еще размещены на полигоне в Венджине, чтобы иметь полный контроль над поведением людей, там проживающих. Полицейские также показали запись ночных действий и предметы, которые имели с собой агрессивные мигранты.

В охраняемом центре для иностранцев, созданном на территории военного полигона в Венджине проживает 604 иностранцев. Наибольшие группы составляют граждане Ирака (359) и Афганистана (69).

Он имеет временный характер и был создан после того, как набрала силу волна нелегальной миграции на границе с Беларусью. В Венджин попадают только мужчины по распоряжению суда.

На нужды иностранцев переоборудовали военные здания, принадлежащие Центру Подготовки Полигонных в Венджине. Мигранты используют жилые помещения, в которых ранее были заселены солдаты Войска Польского и стран НАТО, принимающие участие в учебных программах, реализуемых на территории этого полигона.

Сотрудники пограничной службы обеспечивают им доступ к врачам и специалистам, когда возникает такая необходимость. Услуги за выполненные обледования или посещения, например, у стоматолога оплачиваются из государственного бюджета Польши.

Лица, пребывающие в центре, имеют полное, разнообразное питание и напитки, в каждом здании размещены дистрибьюторы с питьевой водой. Каждый день общие части зданий, в которых живут иностранцы, убирает специально нанятая компания. Они имеют доступ к мобильным телефонам и компьютерам с доступом в интернет.

Учитывая, охраняемая характер комплекса в соответствии с действующим законодательством в окнах здания были установлены решетки. Иностранцы имеют также специализированные обширные площади, где могут проводить время активно на свежем воздухе.

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