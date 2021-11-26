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Минск застрял в 9-балльных пробках

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  • 26.11.2021, 17:53
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Минск застрял в 9-балльных пробках
Фото: bymedia

Большие трудности на МКАД.

Как сообщает «Онлайнер» со ссылкой на сервис «Яндекс.Карты», сегодня в вечерний час пик в Минске затруднено движение в центральной части города, есть проблемы на МКАД. По состоянию на 17:30 заторовая ситуация оценивается в 9 баллов.

По информации ГАИ, в связи с ДТП в районе 8-го км (рядом улица Байкальская) внутреннего кольца МКАД затруднено движение. На месте инцидента работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Кроме этого, непросто проехать в центре: заторы на проспекте Независимости — между площадью Победы и площадью Независимости, пробки на Немиге, Ульяновской, стоят улицы Свердлова, Янки Купалы, Козлова.

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