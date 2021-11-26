Карточки некоторых банков могут не работать ночью 27 ноября 26.11.2021, 20:49

4 декабря также возможны проблемы с платежными карточками.

Банковский процессинговый центр предупреждает о технологических работах на сетевом оборудовании центра 27 ноября и 4 декабря.

С двух ночи до шести утра возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, банкоматов, инфокиосков, банковского оборудования в торговых сетях, подключенных к аппаратно-программному оборудованию центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 8,2 миллионов карточек, к нему подключены 76,3 тысячи организаций торговли и сервиса, 122,5 тысяч платежных терминалов, более 2,4 тысяч банкоматов и около 2,1 тысяч инфокиосков.

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