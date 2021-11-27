Эксперты ВОЗ рассказали, как избежать заражения новым штаммом «омикрон» 6 27.11.2021, 9:43

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Этот вариант быстро распространяется по планете.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу классифицировала вариант B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке, как «вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2», заявив, что он может распространяться быстрее, чем другие формы.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что существует повышенный риск повторного заражения и пагубные изменения в эпидемиологии COVID-19», — говорится в заявлении компании после закрытой встречи независимых экспертов, изучивших данные.

ВОЗ сообщила, что за последние недели число инфекций в Южной Африке резко возросло, что совпало с обнаружением варианта, который сейчас обозначается как омикрон.

«Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими (вызывающими озабоченность вариантами)», — говорится в сообщении.

Omicron — пятый вариант с таким обозначением.

«Этот вариант выявлялся быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в росте», — заявила ВОЗ.

В нем говорится, что текущие тесты ПЦР продолжают успешно обнаруживать этот вариант.

Ранее ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки, связанных с вариантом COVID-19, заявив, что им следует придерживаться «научного подхода, основанного на оценке риска».

Мировые власти с тревогой отреагировали на новый вариант, обнаруженный в Южной Африке, включая ЕС и Великобританию, которые ужесточили пограничный контроль, поскольку ученые пытались выяснить, является ли мутация устойчивой к вакцинам.

«На данный момент предостерегают от принятия мер в отношении поездок. ВОЗ рекомендует странам продолжать применять научный подход, основанный на оценке риска, при принятии мер в отношении поездок», — заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге ООН в Женеве.

По его словам, потребуется несколько недель, чтобы определить трансмиссивность варианта и эффективность вакцин и терапевтических средств против него, отметив, что до сих пор было сообщено о 100 последовательностях этого варианта.

«Люди должны продолжать носить маски, когда это возможно, избегать больших собраний, проветривать комнаты и поддерживать гигиену рук», — добавил Линдмайер.

Майк Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, похвалил южноафриканские учреждения здравоохранения за то, что они уловили сигнал о новом варианте.Но он предупредил, что, хотя в некоторых странах существуют системы для этого, ситуация в других странах часто остается неясной.

«Так что действительно важно, чтобы здесь не было резких движений. Особенно в отношении Южной Африки. Потому что в прошлом мы видели, что в ту минуту, когда упоминается какое-либо изменение, все закрывают границы и ограничивают поездки», — сказал он.

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