Эксперты ВОЗ рассказали, как избежать заражения новым штаммом «омикрон»6
- 27.11.2021, 9:43
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Этот вариант быстро распространяется по планете.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу классифицировала вариант B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке, как «вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2», заявив, что он может распространяться быстрее, чем другие формы.
Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
«Предварительные данные свидетельствуют о том, что существует повышенный риск повторного заражения и пагубные изменения в эпидемиологии COVID-19», — говорится в заявлении компании после закрытой встречи независимых экспертов, изучивших данные.
ВОЗ сообщила, что за последние недели число инфекций в Южной Африке резко возросло, что совпало с обнаружением варианта, который сейчас обозначается как омикрон.
«Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими (вызывающими озабоченность вариантами)», — говорится в сообщении.
Omicron — пятый вариант с таким обозначением.
«Этот вариант выявлялся быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в росте», — заявила ВОЗ.
В нем говорится, что текущие тесты ПЦР продолжают успешно обнаруживать этот вариант.
Ранее ВОЗ предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки, связанных с вариантом COVID-19, заявив, что им следует придерживаться «научного подхода, основанного на оценке риска».
Мировые власти с тревогой отреагировали на новый вариант, обнаруженный в Южной Африке, включая ЕС и Великобританию, которые ужесточили пограничный контроль, поскольку ученые пытались выяснить, является ли мутация устойчивой к вакцинам.
«На данный момент предостерегают от принятия мер в отношении поездок. ВОЗ рекомендует странам продолжать применять научный подход, основанный на оценке риска, при принятии мер в отношении поездок», — заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге ООН в Женеве.
По его словам, потребуется несколько недель, чтобы определить трансмиссивность варианта и эффективность вакцин и терапевтических средств против него, отметив, что до сих пор было сообщено о 100 последовательностях этого варианта.
«Люди должны продолжать носить маски, когда это возможно, избегать больших собраний, проветривать комнаты и поддерживать гигиену рук», — добавил Линдмайер.
Майк Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, похвалил южноафриканские учреждения здравоохранения за то, что они уловили сигнал о новом варианте.Но он предупредил, что, хотя в некоторых странах существуют системы для этого, ситуация в других странах часто остается неясной.
«Так что действительно важно, чтобы здесь не было резких движений. Особенно в отношении Южной Африки. Потому что в прошлом мы видели, что в ту минуту, когда упоминается какое-либо изменение, все закрывают границы и ограничивают поездки», — сказал он.