«Это какие-то гении»: белоруска рассказала, как попалась на удочку мошенников в Viber 12 27.11.2021, 12:32

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Два дня назад в суете она ответила на звонок от «сотрудников интернет-магазина».

«Как можно быть такой дурой!» — до сих пор не может простить себе события последних дней читательница onliner.by Алена. Наивным человеком она себя никогда не считала: прежде чем что-то купить, всегда внимательно изучала интернет и анализировала информацию со всех сторон. А тут случилось странное: два дня назад в суете она ответила на звонок якобы от сотрудников интернет-магазина, проговорила с незнакомцами «как в тумане» почти целый час и оформила овердрафт по зарплатной карте на сумму 1400 рублей.

«На вас взяли кредит в интернет-магазине»

Мы уже не раз писали о мошеннической схеме со звонками в мессенджеры: доверчивым белорусам звонят якобы сотрудники банка, просят установить в телефоне приложение, которое позволяет удаленно управлять рабочим столом, получают доступ ко всем паролям и списывают с карточек деньги. История Алены отличается тем, что ей позвонили не из банка, а из интернет-магазина. Сказали, что на белоруску оформлен кредит на стиральную машину, нужно срочно внести первый платеж.

— Я часто в этом магазине заказываю товары, и мне регулярно приходят сообщения в Viber о том, что посылка пришла. Поэтому я глянула быстро в телефон, увидела, что это 21 vek, и не удивилась. Номер был очень похож на лайфовский, начинался с цифр +375 25, но вместо 7 цифр дальше идет 6 (уже потом я обратила на это внимание).

По телефону Алене сказали ее Ф. И. О., дату рождения, адрес проживания и спросили, почему она не оплачивает свою покупку.

— Я, честно говоря, впала в ступор. У меня внутри началась паника: как же так, кто на меня оформил кредит? Начала объяснять: нет-нет, это ошибка, я ничего не оформляла.

Девушку постарались успокоить: в магазине, конечно же, сделку отменят, но данные-то похищены! Поскольку вокруг развелось очень много мошенников, Алене посоветовали срочно обратиться в службу безопасности банка.

— Я поблагодарила сотрудников магазина за то, что они предупредили меня об опасности. И тут мне говорят: если вы подождете еще пару минут, соединим вас с банком. У меня совершенно выпало из головы, что я говорю по Viber! Я раньше думала, как же так легко люди «ведутся», а теперь понимаю как... Это все звучало очень убедительно!

Они забалтывают, уводят фокус внимания, делают это настолько профессионально, что происходит какое-то помутнение рассудка.

Скачала приложение AnyDesk и показала все пароли мошенникам

Через пару минут с Аленой связался якобы сотрудник из отдела безопасности банка. Уточнил, что случилось, снова назвал все личные данные белоруски и удивился: почему при оформлении карточки ей не сказали установить приложение безопасности на телефон?

— Мне говорят: давайте мы сейчас все настроим, включайте громкую связь, заходите в Google Play и качайте AnyDesk. В милиции про это приложение уже знают прекрасно — оно позволяет удаленно управлять рабочим столом телефона или компьютера. Это я потом уже про него почитала, увидела плохие отзывы (рейтинг 3 в Google Play), а тогда установила без задней мысли.

Алене сказали войти в банковское приложение и ввести пароль — благодаря приложению незнакомцы видели все данные, которые вводила белоруска. Отчасти нашей читательнице повезло: на карте в тот момент у нее было всего 70 рублей, до этого она ходила по магазинам с детьми и крупную сумму потратила. Но мошенники не растерялись.

— Мне сказали: сейчас вам начнут приходить сообщения от вашего банка, но будьте осторожны, не называйте вслух коды и пароли, помните о безопасности. При этом они видели все сообщения, которые присылал мне банк, и каким-то образом оформили на меня овердрафт на 1400 рублей в банке.

Алена объясняет: она ни разу не брала кредиты в банке. Когда увидела SMS, что на карту пришла крупная сумма, стали появляться сомнения. Но у мошенников нашелся ответ: овердрафт на выгодных условиях ей предложили в качестве компенсации из-за того, что система безопасности дала сбой. Пользоваться этими деньгами совсем не обязательно.

— Я подумала: ладно, с этим потом разберусь, сейчас бы все по кредиту на стиральную машину прояснить, с безопасностью разобраться. А параллельно они начали заказывать на меня виртуальные карты в другом банке. Как потом объяснили мне в милиции, на эти карты мошенники переводят деньги. Вот у меня с карточки сняли — туда закинули. А мне говорили, что это проверка общей безопасности вашего аккаунта.

Остановилась, когда мошенники запросили «электронную подпись» в виде CVV

Алена до сих пор не может понять, как она так легко повелась на уловки мошенников. Даже когда ей стали приходить эсэмэски от других банков, с которыми она никогда не сотрудничала, общение не прекратила. Разговор длился больше 40 минут.

— Это какие-то чертовы гении. Обычно я всю информацию ставлю под сомнение, анализирую, сначала отзывы смотрю в интернете, все проверяю, у знакомых информацию уточняю. А тут… Остановилась я, только когда они меня попросили подтвердить свою карту «электронной подписью». Таким образом пытались добиться три цифры с оборота карточки (CVV-код. — Прим. Onlíner). И тут мне все стало понятно: меня развели.

Я была в шоке: какой же я лох! С каким таким сотрудником банка я говорю сейчас по Viber?

Алена сразу же отклонила вызов и заблокировала карту, но получила push-уведомление о том, что с нее сняли 1400 рублей — помимо 70 рублей, которые уже были на карте.

— Что интересно, в выписке указано, что эта сумма была заблокирована банком, насколько я знаю, мошенники сделали несколько попыток по переводу денег. Сейчас я выясняю, должна я эту сумму банку или все-таки нет, написала заявление на разбирательство. Удивлена, что овердрафт можно так легко оформить онлайн, плюс уже два месяца на эту карту не было зарплатных поступлений, и это не смутило сотрудников банка... Если бы не овердрафт, цена моей глупости была бы всего 70 рублей, а получилось 1470. Муж, конечно, успокаивает, говорит: ну, выплатим мы эти деньги, не переживай. Но лучше бы я детям что-то купила…

В «Белгазпромбанке», где обслуживается Алена, не смогли оперативно ответить на вопросы по ситуации читательницы и условиям оформления овердрафта. При этом в пресс-службе отметили, что банк неоднократно предупреждал клиентов о мошеннических схемах:

— Напоминаем о том, что ни в коем случае нельзя оформлять банковские продукты по запросу любых неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Нельзя сообщать реквизиты банковской платежной карточки, пароли, коды из SMS-сообщений, паспортные данные, нельзя осуществлять перевод денежных средств на неизвестные счета. При возникновении любых вопросов, связанных с оказанием банковских услуг, используйте только каналы связи, указанные на официальном сайте банка.

21 vek: «Мы знаем, что в последнее время такие случаи участились»

Помимо банка, наша читательница Алена побывала в милиции, где ей сказали, что по ситуации якобы с компанией 21 vek она уже третья за полдня. Звонкам от банков люди уже доверяют меньше, поэтому мошенники придумывают все новые и новые способы развода. В интернет-гипермаркете о случаях обмана знают и предупреждают об опасности покупателей:

— К сожалению, эту схему используют мошенники не только в Беларуси, но и в странах-соседях. В фокус попадают крупные компании с большой клиентской базой, например, в России это «Сбер», в Украине — «Приватбанк». 21vek.by — один из крупнейших онлайн-ретейлеров в Беларуси, у нас более 2,5 млн постоянных клиентов, поэтому, осуществляя звонок рандомно любому белорусу, у мошенников есть большой шанс дозвониться именно до нашего клиента. Мы знаем, что в последнее время такие случаи участились, и с сентября предупреждаем всех клиентов об этом на странице оформления заказа в десктопной и мобильной версии сайта, а также в письме подтверждения заказа.

— Еще раз обращаем внимание всех белорусов, что операторы нашего онлайн-гипермаркета не осуществляют телефонные звонки через приложение Viber. Не сообщайте никому свою конфиденциальную информацию и совершайте покупки безопасно, — комментируют в компании.

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