Спецслужбы Польши: Операция белорусского режима против ЕС продолжается
- 27.11.2021, 17:17
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В Беларуси находится большая группа мигрантов, которая будет использована Лукашенко для дестабилизации границы.
Об этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter:
- В пятницу из Минска вылетел в Ирак очередной самолет с мигрантами. В этот раз на борту более 400 человек. Планируются следующие рейсы.
В Беларуси продолжает находится большая группа мигрантов, которая будет использована Лукашенко для дестабилизации границы. Накануне в Брузгах диктатор лично призывал иностранцев к атакам на Польшу и поляков.
Операция белорусского режима против Польши продолжается. Её цели вписываются в стратегическое влияние России против НАТО.