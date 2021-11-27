Спецслужбы Польши: Операция белорусского режима против ЕС продолжается 27.11.2021, 17:17

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В Беларуси находится большая группа мигрантов, которая будет использована Лукашенко для дестабилизации границы.

Об этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин написал в Twitter:

- В пятницу из Минска вылетел в Ирак очередной самолет с мигрантами. В этот раз на борту более 400 человек. Планируются следующие рейсы.

В Беларуси продолжает находится большая группа мигрантов, которая будет использована Лукашенко для дестабилизации границы. Накануне в Брузгах диктатор лично призывал иностранцев к атакам на Польшу и поляков.

Операция белорусского режима против Польши продолжается. Её цели вписываются в стратегическое влияние России против НАТО.

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