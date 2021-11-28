В Израиле нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды 3 28.11.2021, 8:47

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Открытие совершили специалисты из Ариэльского университета.

Ученые из Ариэльского университета открыли способ уничтожить коронавирус за две секунды. Согласно результатам их исследования, миллиметровые волны позволяют убить 99,8 процента коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, пишет The Jerusalem Post.

Специалисты изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на COVID-19. В результате исследования они выяснили, что радиация уничтожает патогены за две секунды. Миллиметровые волны также назвали способом борьбы с раковыми клетками, а также методом беспроводной передачи энергии.

«Этот тип излучения действует в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона обладает длиной волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров», — объяснил один из авторов работы, профессор Моше Эйнат.

Исследователи заметили, что такие волны увеличивают температуру, что позволяет бороться с вирусом. Они показывают эффективность на разных деликатных поверхностях, включая оборудование и технику. Однако ученые выразили сомнение, что этот способ можно использовать для борьбы с COVID-19 в организме человека.

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