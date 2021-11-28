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В Израиле нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

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  • 28.11.2021, 8:47
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В Израиле нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

Открытие совершили специалисты из Ариэльского университета.

Ученые из Ариэльского университета открыли способ уничтожить коронавирус за две секунды. Согласно результатам их исследования, миллиметровые волны позволяют убить 99,8 процента коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, пишет The Jerusalem Post.

Специалисты изучили воздействие радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на COVID-19. В результате исследования они выяснили, что радиация уничтожает патогены за две секунды. Миллиметровые волны также назвали способом борьбы с раковыми клетками, а также методом беспроводной передачи энергии.

«Этот тип излучения действует в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трех миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона обладает длиной волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров», — объяснил один из авторов работы, профессор Моше Эйнат.

Исследователи заметили, что такие волны увеличивают температуру, что позволяет бороться с вирусом. Они показывают эффективность на разных деликатных поверхностях, включая оборудование и технику. Однако ученые выразили сомнение, что этот способ можно использовать для борьбы с COVID-19 в организме человека.

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