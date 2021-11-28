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Bloomberg: Россия перебросила войска на Камчатку, ожидая глобальной войны после вторжения в Украину

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  • 28.11.2021, 11:48
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Bloomberg: Россия перебросила войска на Камчатку, ожидая глобальной войны после вторжения в Украину

Западные страны на основании данных разведки следят за передвижением российских военных.

Россия в рамках предполагаемой подготовки к вторжению в Украину передислоцировала свои силы на Камчатке, пишет Bloomberg.

Как утверждают источники, Москва тем самым готовится к перерастанию конфликта в крупномасштабную войну.

В то же время они отмечают, что вторжение России на территорию Украины вряд ли возможно раньше января из-за илистого грунта, теплой погоды и необходимости в переброске дополнительных войск.

Агентство также отмечает, что Камчатский край расположен рядом с Японией и США.

Напомним, западные страны на основании данных разведки следят за передвижением войск РФ вдоль украинской границы, опасаясь вторжения на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что США отговаривают Россию от вторжения и готовят Украину к сопротивлению.

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