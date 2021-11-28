Reuters: Из США высылают еще 27 российских дипломатов 1 28.11.2021, 21:36

Они покинут страну вместе с семьями.

Посол России в США заявил, что еще 27 российских дипломатов и их семьи были высланы из США и вернутся домой 30 января.

Как Reuters, об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют... 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями ... Визовая проблема для нас не решена. Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом», - заявил он.

Как напоминает издание, ранее Россия заявляла, что более 100 ее дипломатов с семьями были вынуждены покинуть Соединенные Штаты с 2016 года, когда отношения между двумя странами ухудшились.

По данным пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, по состоянию на 29 октября в США работали около 200 российских дипломатов, в том числе сотрудники российского представительства при ООН.

В прошлом месяце администрация президента Джо Байдена заявила, что в начале 2017 года штат миссии США в России сократился с 1200 до 120 человек после серии высылок и визовых ограничений.

Посольство США в Москве в этом году прекратило оформление недипломатических виз и добавило россиян в список «бездомных граждан», которые могут подавать документы на получение визы в третьих странах.

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